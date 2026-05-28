Agente de tránsito habló tras condena a hombre por insultos racistas en Cali: "Moralmente deprimido"

Un juez penal de Cali condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión por agredir verbalmente y lanzar expresiones racistas contra un agente de tránsito mientras este realizaba un procedimiento en el sur de la ciudad. La decisión judicial también incluye una multa económica y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el tiempo de la condena.

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Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2025 en el barrio San Fernando, en Cali, cuando el agente de tránsito Félix Sangulo Cabezas adelantaba un procedimiento relacionado con un comparendo. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hoy condenado reaccionó con insultos y expresiones discriminatorias dirigidas al funcionario por su color de piel.

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Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas y registros que permitieron demostrar que el agresor incurrió en los delitos de violencia contra servidor público agravado y actos de discriminación agravados. Ante la evidencia recopilada, Henry Alexis Velasco Rodríguez aceptó los cargos imputados.



El juzgado décimo penal del circuito de conocimiento de Cali emitió la sentencia condenatoria y ordenó que el hombre cumpla la pena en un establecimiento carcelario, sin posibilidad de acceder a beneficios judiciales o sustitución de la pena.

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Aunque inicialmente la condena superaba los seis años de prisión, esta fue reducida luego de que el procesado aceptara su responsabilidad en los hechos, lo que permitió aplicar una rebaja contemplada en la ley.



Juez negó beneficios y ordenó cumplimiento de la pena en prisión

Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 5,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

La defensa del procesado apeló la decisión judicial. Mientras se resuelve el recurso, Velasco Rodríguez continuará bajo medida de detención domiciliaria, beneficio que mantiene desde hace aproximadamente un año.

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De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, uno de los aspectos que tuvo en cuenta el juzgado fue la gravedad de las expresiones utilizadas contra el funcionario público y el contexto en el que ocurrieron los hechos, ya que el agente se encontraba ejerciendo labores oficiales relacionadas con el control vial en la ciudad.

Durante la audiencia y posteriores declaraciones, representantes de la Fiscalía resaltaron que este caso marca un precedente importante frente a hechos de discriminación racial contra servidores públicos. Según lo señalado por el ente acusador, es la primera vez en Cali que un agente de tránsito es reconocido formalmente como víctima dentro de un proceso penal relacionado con discriminación racial.



Agente de tránsito pidió respeto y aseguró que no guarda rencor

Tras conocerse el fallo judicial, José Félix Angulo Cabezas se refirió a la decisión del juzgado y aseguró que espera que este caso contribuya a generar mayor respeto hacia los funcionarios que ejercen labores de control en las vías. Consultado sobre cómo logró contenerse durante el episodio, respondió:

"Esa calma nace desde mis padres, es la crianza que uno tiene desde muy joven. El solo hecho de yo atacar a ese joven no es mi ética porque la ética de un agente de tránsito es servirle a la comunidad más no maltratarla". El funcionario también aseguró que nunca antes había sido víctima de insultos racistas durante su trabajo como agente de tránsito.

"Para mí fue algo inaudito. Me siento moralmente deprimido. Mi familia no quiere que sea agente, pero el amor a Cali lo llevo en el corazón y quiero servirle a Cali", manifestó en aquella entrevista.

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José Félix Angulo Cabezas explicó en su momento que decidió presentar personalmente una denuncia ante la Fiscalía para dejar un precedente frente a este tipo de agresiones. "Yo hice ya mi denuncia ante la Fiscalía porque tiene que dar un precedente del maltrato a un negro por ser de color. No puedo ser agente de tránsito y eso es un irrespeto racial", afirmó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co