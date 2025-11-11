En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así salvaron a perrito de morir en un incendio dentro de un local en Medellín: video

Así salvaron a perrito de morir en un incendio dentro de un local en Medellín: video

Los bomberos hicieron maniobras de reanimación y le pusieron oxígeno a la mascota, que fue entregada a su dueña. Investigan las causas de la conflagración.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
perrito salvado en medellin

Publicidad

Publicidad

Publicidad