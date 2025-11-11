Así salvaron a perrito de morir en un incendio dentro de un local en Medellín: video

En Medellín, el Cuerpo Oficial de Bomberos logró rescatar a un perrito de un incendio dentro de un local comercial y evitó que muriera, tras haber quedado atrapado en medio del humo.

Los hechos, informó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, se registró en el barrio Villa Nueva, comuna 10 La Candelaria, en el centro de la capital de Antioquia.



Bomberos rompieron la puerta con motosierra para salvar al perrito

El secretario Villa informó que “gracias a una alerta temprana del sistema de cámaras del 123, logramos detectar un incendio en un local comercial”.

Un operativo articulado entre el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín, la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos permitió controlar el incendio.



En las imágenes se ve cuando los bomberos llegan a las puertas del establecimiento y, con una motosierra, empiezan a abrir un hueco en la puerta metálica.



Cuando por fin tumban parte de la entrada, sacan al perrito, que está prácticamente inconsciente y, según las autoridades, “casi agonizante”.

Los bomberos frotan su pecho, haciendo maniobras de reanimación, y luego le suministran oxígeno con una máscara especializada. La mascota abre los ojos y empieza a reaccionar.

Se levanta y empieza a caminar con dificultad, mientras que los rescatistas le brindan al perrito agua y alimento. El can bate la cola y olfatea, reconociendo el lugar. Finalmente, se reencuentra con su dueña. (Lea también: Tierna reacción de perro rescatado en incendio quedó en video: no salió de la casa sin su correa)

El secretario de Seguridad afirmó que “cuando una cámara funciona, salva vidas, y este caso así lo demuestra con total claridad. Detrás de cada operativo hay una red humana que trabaja todo el día y toda la noche para proteger la vida en absolutamente todas sus formas”.

“Medellín es una ciudad que cuida y que también actúa con autoridad, con solidaridad y con responsabilidad ante cualquier situación en la que cualquier ser vivo lo requiera”, precisó.

De acuerdo con las autoridades, el incendio fue controlado y no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales mayores. La oportuna intervención de las unidades de bomberos evitó la propagación del fuego a otros locales del sector. La propietaria del establecimiento llegó minutos después, reencontrándose con su mascota.

