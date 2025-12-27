En vivo
Cartagena prohíbe definitivamente la circulación de carrozas con animales: alcaldía emitió decreto

Cartagena prohíbe definitivamente la circulación de carrozas con animales: alcaldía emitió decreto

“En Cartagena no jugamos y nos tomamos en serio toda lucha, a la hora de hacer valer los derechos de los animales”, dijo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 27 de dic, 2025
Cartagena ya no tendrá carruajes impulsados por caballos.jpg
Cartagena ya no tendrá carruajes impulsados por caballos.
Alcaldía de Cartagena

