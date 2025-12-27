Cartagena prohíbe definitivamente la circulación de carrozas con animales: alcaldía emitió decreto

Cartagena prohibió definitivamente la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado de la ciudad, esto tras el Decreto 2296 de 2025 emitido recientemente. Dicha medida, que entrará en vigor el próximo 29 de diciembre, marca el fin de una era marcada por el debate sobre el bienestar animal y da la bienvenida a un Cartagena ya no tendrá carruajes impulsados por caballos.jpg.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El alcalde Dumek Turbay Paz señaló que la transición responde a un clamor ciudadano y de los visitantes que durante años han solicitado alternativas al uso de caballos. Según el mandatario, esta decisión posiciona a Cartagena como una ciudad que avanza con conciencia ambiental y sentido social. “En Cartagena no jugamos y nos tomamos en serio toda lucha, a la hora de hacer valer los derechos de los animales”, dijo en un comunicado.



La normativa busca acabar con el maltrato animal y el monopolio de carrozas

La nueva normativa establece un marco legal robusto para evitar la informalidad y la creación de monopolios privados. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Milton José Pereira, destacó que el modelo está diseñado para beneficiar a los actores tradicionales del sector, asegurando que la transición sea socialmente responsable.

Uno de los pilares del decreto es la limitación técnica: solo se han autorizado 62 carrozas eléctricas, cifra que coincide exactamente con el número de coches tradicionales censados y registrados en la ciudad. El Distrito ha dejado claro que no habrá espacio para vehículos "piratas", ya que el ente territorial es el propietario de las carrozas, las estaciones de carga y los equipos tecnológicos.



Los actuales cocheros, tras un proceso de capacitación, podrán hacer uso de estos vehículos mediante un "instrumento económico territorial"y tendrán prohibido vender, alquilar o ceder los derechos de operación. La administración también explicó que solo habrá 62 vehículos eléctricos para que el flujo peatonal y vehicular del Centro Histórico no se vea afectado.



Así son las nuevas carrozas eléctricas de Cartagena

De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Cartagena, los nuevos coches cuentan con motores eléctricos de 1 kW de potencia y serán alimentados por una estación de intercambio de baterías con carga fotovoltaica de 150kWp, garantizando una operación de carbono neutro.

Además, cada unidad estará equipada con GPS para el monitorear en tiempo real de las rutas y los horarios y con terminales POS para realizar facturación electrónica y cumplir con los requisitos de la Dian. Por otra parte, el decreto también contempla un motocarro-taller eléctrico exclusivo para patrullar el Centro Histórico y atender eventualidades mecánicas que se presenten.



¿Qué pasará con las personas que no den cumplimiento al nuevo decreto?

Los operadores de carrozas que alteren las tarifas de los viajes, descuiden los vehículos o incumplan normas de tránsito se enfrentarán a sanciones basadas en el Código Nacional de Tránsito y la Ley de Transporte .El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) será el encargado de regular las rutas fuera del perímetro amurallado durante la transición y de vigilar que se respete la medida.



Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL

