Reportan atentado con artefacto explosivo en el oriente de Cali: policías y civiles heridos

Las autoridades identificaron un nuevo atentado en la ciudad de Cali en la noche de este viernes 26 de diciembre. El hecho ocurrió en el oriente de la capital del Valle del Cauca, específicamente en el barrio La Casona. Un artefacto explosivo fue activado en inmediaciones de la Transversal 103 con Diagonal 26P.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) de la Policía Nacional hace presencia en el sitio. Asimismo, las autoridades activan plan candado para dar con los responsables del atentado. "Como Personero Distrital de Santiago de Cali, rechazo de manera categórica el atentado ocurrido hace pocos minutos en el oriente de la ciudad, donde fue atacada una patrulla de la Policía Nacional que transitaba en la calle 103 con carrera 27", se lee en un comunicado de la Personería de Cali.



Según la información preliminar, compartida por esta entidad, sujetos lanzaron un artefacto explosivo dejando a varias personas lesionadas con heridas leves. "Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía. Desde la Personería de Cali reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia", agregaron en el texto.



Noticia en desarrollo...

#LOÚLTIMO | Se registró una explosión en el oriente de Cali. Esto es lo que se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/jEyJlIN8gk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 27, 2025

Publicidad