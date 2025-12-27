Cancillería colombiana se pronuncia sobre “decisión unilateral” de Ecuador sobre cierre de fronteras

La Cancillería se pronunció luego de que Ecuador informara el cierre de los pasos fronterizos, desde el miércoles 24 de diciembre, con Colombia y Perú, dejando habilitados solo dos por "razones de seguridad nacional".

Mantendrá habilitados los pasos internacionales de Rumichaca (con Colombia) y Huaquillas (Perú), las principales puertas comerciales con sus vecinos, señaló la Cancillería ecuatoriana por la red social X, sin dar más detalles ni precisar hasta cuándo.

El país vecino tiene otras conexiones legales, las cuales quedaron cerradas. La cartera agregó que la medida fue informada de manera oportuna a los gobiernos de Colombia y Perú, y que esos pasos serán los únicos autorizados para transitar entre Ecuador y sus vecinos.



Siete provincias limitan con Colombia y Perú, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, por lo que autoridades han pedido respuestas al Gobierno de Ecuador para que justifique cuál ha sido el motivo de esta medida, pues solo mencionaron que es por seguridad nacional, pero sin especificar detalles.



¿Qué dijo el Gobierno de Colombia?

A través de un comunicado, la Cancillería informó que, “mediante nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, el Gobierno de Colombia fue informado de la decisión unilateral adoptada por el Gobierno de la República del Ecuador, según la cual, a partir del 24 de diciembre de 2025 se mantendrá habilitado únicamente el paso internacional ubicado en Rumichaca, en la frontera ecuatoriano-colombiana, como único paso internacional entre ambos países”.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia precisa que el paso fronterizo del Puente Internacional de Rumichaca continúa operando, permitiendo el tránsito regular de personas, vehículos y carga conforme a los controles y protocolos establecidos por las autoridades competentes de ambos países”, recalcó.

Asimismo, indicó que el país “dio respuesta a la nota verbal del Gobierno de la República del Ecuador reafirmando el compromiso del Gobierno de Colombia por mantener un diálogo permanente y fluido con las autoridades del vecino país, con el fin de asegurar la dinámica habitual de todos nuestros pasos fronterizos, en beneficio de las comunidades de los dos países”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia mantendrá un seguimiento constante a la situación y permanecerá en coordinación con las autoridades colombianas a fin de mantener informada a la opinión pública y a nuestros connacionales ante cualquier novedad”, finalizó.

