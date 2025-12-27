En vivo
COLOMBIA  / Cancillería colombiana se pronuncia sobre "decisión unilateral" de Ecuador sobre cierre de fronteras

Cancillería colombiana se pronuncia sobre “decisión unilateral” de Ecuador sobre cierre de fronteras

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recordó que hay un paso binacional que sigue habilitado y que busca “asegurar la dinámica habitual de todos nuestros pasos fronterizos”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 27 de dic, 2025
Cancillería colombiana se pronuncia sobre “decisión unilateral” de Ecuador sobre cierre de fronteras
Puente de Rumichaca, único paso habilitado entre Colombia y Ecuador -
Colprensa

