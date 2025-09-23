Tierna reacción de perro rescatado en incendio quedó en video: no salió de la casa sin su correa

"Probablemente, sabía cómo salir de la vivienda, pero me dio la impresión de que iba en busca de su correa", relató Ely tras el incidente. El incendio se originó en la esquina donde estaba la habitación del perro, por lo que el espacio ya se encontraba con humo denso cuando Ely abrió la puerta. Según su testimonio, el animal buscaba salir rápidamente, pero en medio de la confusión lo llevó primero al lugar donde guardaban la correa.

El Departamento de Bomberos de Aurora informó que en la emergencia participaron 25 bomberos, quienes lograron controlar las llamas en un lapso de 24 minutos desde la llamada inicial. Aunque la vivienda quedó habitable, las autoridades recomendaron a los residentes permanecer en otro lugar de manera temporal mientras se adelantaban labores de limpieza y evaluación de daños.

No se registraron heridos y la familia del perro fue contactada poco después. Oakley, un American Staffordshire Terrier adoptado cuando era cachorro, fue entregado a un trabajador social y posteriormente a un vecino cercano, hasta que sus dueños llegaron al sitio. Los propietarios expresaron en un comunicado su agradecimiento a los equipos de policía y bomberos por haber rescatado al animal. La familia pidió mantener su identidad en reserva, pero compartió que Oakley se encontraba en buen estado de salud tras la exposición al humo.

Según explicó el mismo oficial, para evitar este tipo de incidentes existen calcomanías disponibles en internet que pueden adherirse en la entrada de las casas para advertir que dentro habitan perros, gatos u otros animales. Él mismo decidió adquirir una tras este episodio, reconociendo que hasta entonces no tenía ninguna en su propia casa, donde vive con un pitbull mixto adoptado hace un año, comentó días después del incendio.

