Tierna reacción de perro rescatado en incendio quedó en video: no salió de la casa sin su correa

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un incendio en una vivienda de la ciudad de Aurora, Illinois, en Estados Unidos, resultó en un inusual rescate que quedó registrado en video: un perro de cuatro años llevó a un oficial de policía hasta el lugar donde colgaba su correa antes de ser evacuado. El hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre y fue confirmado por las autoridades locales, que difundieron las imágenes de la cámara corporal del agente involucrado, según reportes del medio local Chicago Tribune.
El siniestro se produjo hacia las 12:50 del mediodía en la cuadra 2400 de Whitehall Court, en el sector este de Aurora, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Bomberos recogido por el medio local The Officer. Vecinos reportaron humo y llamas en la parte trasera de una vivienda unifamiliar, lo que motivó la rápida movilización de los cuerpos de seguridad.
Entre los primeros en llegar estuvieron Michael Ely, investigador de la Unidad de Intervención de Crisis del Departamento de Policía de Aurora, y su compañero Jacob Leonard. Ambos se encontraban en la zona y acudieron antes de que lo hiciera el equipo de bomberos, algo habitual, según explicó Ely, ya que los agentes suelen estar patrullando cuando se reciben este tipo de llamadas.
Los vecinos informaron a los oficiales que no sabían si había personas dentro, pero sí tenían certeza de que en la casa permanecía un perro llamado Oakley. Con esa información, Ely derribó la puerta de entrada y, junto a Leonard, ingresó para revisar las habitaciones. Tras recorrer la planta principal, el oficial halló al animal en un cuarto cerrado, bloqueado por una pequeña cerca. Al removerla, el perro salió en medio del humo que ya llenaba el lugar.
El video difundido por la policía muestra que, en lugar de dirigirse directamente a la salida, Oakley condujo a Ely hacia otro espacio de la vivienda. Allí se encontraba colgada su correa, que el agente tomó y colocó en el collar del animal. Solo entonces ambos abandonaron la casa. En el registro se escucha al oficial decir: “Vamos, Oakley”, antes de atravesar la puerta principal.
Ver esta publicación en Instagram" target="_blank" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" type="text/html" data-cms-ai="0">
Ver esta publicación en Instagram
"Probablemente, sabía cómo salir de la vivienda, pero me dio la impresión de que iba en busca de su correa", relató Ely tras el incidente. El incendio se originó en la esquina donde estaba la habitación del perro, por lo que el espacio ya se encontraba con humo denso cuando Ely abrió la puerta. Según su testimonio, el animal buscaba salir rápidamente, pero en medio de la confusión lo llevó primero al lugar donde guardaban la correa.
Publicidad
El Departamento de Bomberos de Aurora informó que en la emergencia participaron 25 bomberos, quienes lograron controlar las llamas en un lapso de 24 minutos desde la llamada inicial. Aunque la vivienda quedó habitable, las autoridades recomendaron a los residentes permanecer en otro lugar de manera temporal mientras se adelantaban labores de limpieza y evaluación de daños.
No se registraron heridos y la familia del perro fue contactada poco después. Oakley, un American Staffordshire Terrier adoptado cuando era cachorro, fue entregado a un trabajador social y posteriormente a un vecino cercano, hasta que sus dueños llegaron al sitio. Los propietarios expresaron en un comunicado su agradecimiento a los equipos de policía y bomberos por haber rescatado al animal. La familia pidió mantener su identidad en reserva, pero compartió que Oakley se encontraba en buen estado de salud tras la exposición al humo.
Publicidad
Según explicó el mismo oficial, para evitar este tipo de incidentes existen calcomanías disponibles en internet que pueden adherirse en la entrada de las casas para advertir que dentro habitan perros, gatos u otros animales. Él mismo decidió adquirir una tras este episodio, reconociendo que hasta entonces no tenía ninguna en su propia casa, donde vive con un pitbull mixto adoptado hace un año, comentó días después del incendio.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co