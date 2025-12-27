Administradores de un hotel en Yopal habrían explotado y abusado sexualmente de una niña de 14 años

Lo que empezó como una supuesta mano amiga para una adolescente de 14 años que llegó sola a Yopal, habría terminado siendo una trampa de explotación y abuso. La Fiscalía General de la Nación puso tras las rejas a Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez, administradores de un hotel en la capital de Casanare, tras descubrirse cómo presuntamente instrumentalizaban a la menor para su propio beneficio económico.

La víctima, una niña de nacionalidad venezolana que se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad, aceptó el alojamiento que los procesados le ofrecieron en su establecimiento. Sin embargo, la generosidad inicial se desvaneció rápido, pues según las pruebas recolectadas, los administradores la habrían inducido a frecuentar un parque de la ciudad para ofrecer servicios sexuales a hombres mayores.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, los capturados indicaban a la menor que el dinero recaudado por dichos servicios debía entregarse directamente a ellos para cubrir los costos de su hospedaje y manutención dentro del hotel.



La menor también habría sido abusada sexualmente

La investigación liderada por la Seccional Norte de Santander reveló detalles aún más alarmantes sobre el calvario que habría vivido la adolescente. Más allá de la explotación en espacios públicos, se conoció que Libardo Chaparro Flórez presuntamente abusó sexualmente de la víctima en al menos una oportunidad.



Los delitos de los que señalan a los administradores del hotel

La pareja fue capturada y llevada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores. Adicionalmente, a Libardo Chaparro Flórez se le sumó a su expediente el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.



Debido a la gravedad de los hechos y el riesgo para la sociedad, el juez ordenó que ambos cumplan medida de aseguramiento en centro carcelario. El ente acusador resaltó que el proceso judicial continúa y se mantiene la presunción de inocencia de los señalados.



¿Cómo denunciar abuso o violencia sexual en Colombia?

Si usted o alguno persona que conoce fue víctima de violencia sexual puede reportar la situación inmediatamente a la línea 123 o denunciar directamente con la Fiscalía General de la Nación a través de sus diferentes canales:



Botón de denuncia fácil: sistema virtual disponible las 24 horas, los 365 días del año, el cual permite a los ciudadanos informar cualquier hecho delictivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

sistema virtual disponible las 24 horas, los 365 días del año, el cual permite a los ciudadanos informar cualquier hecho delictivo desde cualquier lugar con conexión a internet. Llamada virtual: permite una conexión web con el Centro de Contacto de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

permite una conexión web con el Centro de Contacto de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Videollamada en lengua de señas: un servicio exclusivo para personas sordas o con hipoacusia, disponible de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

un servicio exclusivo para personas sordas o con hipoacusia, disponible de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Canal telefónico: puede marcar gratis desde un teléfono fijo a la linea 01 8000 9197 48 o desde celular al 122, estas están disponibles las 24 horas de día, los 365 días del año.

En caso de ser mujer y estar en la capital, la Secretaría Distrital de la Mujer, le puede ofrecer orientación, asesoría legal y atención psicosocial.



