Mujer en Tibú pisó mina antipersonal frente a su casa y fue atendida por el Ejército

Una mujer pisó, según el Ejército Nacional, una mina antipersonal que fue ubicada a tan solo unos metros de la entrada de su casa en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de dic, 2025
