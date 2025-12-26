Mujer en Tibú pisó mina antipersonal frente a su casa y fue atendida por el Ejército

Una mujer en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, recibió la violencia hasta su hogar, donde pisó una mina antipersonal que le causó graves lesiones. El Ejército Nacional le brindó atención inicial y la trasladó de emergencia a la ciudad de Cúcuta.

A esta mujer la guerra le llegó literalmente hasta la puerta de la casa. En imágenes se ve tendida en el suelo porque pisó una mina antipersonal que, según el Ejército, el ELN instaló a unos cuantos pasos de su patio en la vereda Caño Indio en zona rural del municipio de Tibú.



Enfermeros de combate llegaron hasta el sitio, lograron estabilizarla ante la gravedad de las heridas en sus piernas y luego la evacuaron en helicóptero hasta un centro médico en Cúcuta, la capital del departamento. "La señora cayó en una mina", se escucha decir a una persona en uno de los videos en donde se ve cómo atienden a la mujer.



Es tal la magnitud del conflicto en la región que el ELN y las disidencias de las Farc se atacan entre sí por medio de explosivos lanzados desde drones y minando los campos del Catatumbo. "Ellos lo hacen como seguridad, violando las normas del Derecho Internacional Humanitario, de los Derechos Humanos, indiscriminadamente con la población civil, con el fin de de afectarla. A pesar de todo lo que se genera ahí en esa área como estas confrontaciones y los combates con nosotros, pues prima la vida y donde tomamos el riesgo para salvar a esta señora que afortunadamente ya está pues siendo atendida por la parte médica aquí en Cúcuta", dijo el general Rodolfo Morales, comandante de la Segunda División del Ejército, en diálogo para Noticias Caracol.

La comunidad vivió una Navidad bajo fuego y al parecer padecerán el mismo horror en la celebración de fin de año. "Estas confrontaciones se pueden sostener porque ni el uno va a entregar el territorio ni los corredores del narcotráfico y tampoco el otro. Estas confrontaciones se van a continuar, pero para eso estamos nosotros, para poder mitigar, confrontar a estas dos estructuras y proteger a la población civil. Estamos sí en alerta y tenemos tropas, tenemos capacidades para desplegarlas aquí en el Catatumbo", agregó Morales.

El Ejército Nacional dice que la ofensiva militar contra estos grupos en la región se mantiene y que hay más de 15,000 soldados desplegados en el departamento del Norte de Santander junto a capacidades aéreas y terrestres para garantizar la seguridad de la población civil.