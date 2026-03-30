Así será el pico y placa en Cartagena durante la Semana Santa: cambios en la rotación

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), ha oficializado el inicio de la segunda rotación del año, coincidiendo con el inicio de la Semana Mayor. Esta medida busca mitigar la congestión vehicular en una de las épocas con mayor afluencia de visitantes en "La Heroica".



Calendario del pico y placa en Cartagena del 30 de marzo al 5 de abril

A partir de este lunes 30 de marzo, los dígitos cambian para vehículos particulares y motos. Es fundamental recordar que, al ser Semana Santa, los días jueves y viernes son festivos oficiales en Colombia, lo que modifica la aplicación de la norma.



Lunes 30 de marzo: 7 y 8

7 y 8 Martes 31 de marzo: 9 y 0

9 y 0 Miércoles 1 de abril: 1 y 2

1 y 2 Jueves 2 de abril: No aplica

No aplica Viernes 3 de abril: No aplica

No aplica Sábado 4 de abril: No aplica

No aplica Domingo 5 de abril: No aplica

Jueves y viernes, por ser días festivos, no tendrán pico y placa, pero tenga en cuenta que el cambio de rotación estableció que, en una semana normal, los vehículos que tendrán la restricción serán los terminados en 3 y 4 los jueves y 5 y 6 los viernes.

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Aunque el pico y placa tradicional no rige en festivos, el Distrito ha implementado un Pico y Placa de 24 horas para temporadas especiales que afecta principalmente el flujo en zonas turísticas. Manténgase atento a los cierres viales en el Centro Histórico.



Nueva rotación de pico y placa para taxis en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena también anunció que desde este 30 de marzo se cambió la rotación de la medida de pico y placa para los taxis en la ciudad.



Lunes: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en Martes: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en Miércoles: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en Jueves: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en Viernes: placas terminadas en 9 y 0

Horarios de la restricción en Cartagena

Los horarios de restricción varían según la categoría del automotor:



Vehículos Particulares: Opera en dos bloques: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Opera en dos bloques: de y de Motocicletas (cualquier cilindraje): La restricción es más extensa, abarcando desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Además, se mantiene la prohibición de parrillero hombre en zonas específicas y la restricción nocturna general de 11:00 p. m. a 5:00 a. m.

La restricción es más extensa, abarcando desde las Además, se mantiene la prohibición de parrillero hombre en zonas específicas y la restricción nocturna general de 11:00 p. m. a 5:00 a. m. Taxis: La restricción es de 24 horas, iniciando a las 6:00 a. m. del día correspondiente y finalizando a las 6:00 a. m. del día siguiente.

Sanciones y Multas en 2026

Incumplir la normativa del pico y placa no solo genera traumatismos en la movilidad, sino un golpe directo al bolsillo. La infracción está tipificada bajo el código C.14 del Código Nacional de Tránsito.

Para este año, la multa equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Teniendo en cuenta el ajuste salarial, la sanción asciende aproximadamente a $711.750 pesos. Además de la sanción económica, las autoridades de tránsito están facultadas para realizar la inmovilización inmediata del vehículo, lo que suma costos adicionales por concepto de grúa y patios.



Recomendaciones para Semana Santa

Si planea visitar el Centro Histórico (Barrios San Diego, Centro, La Matuna y Getsemaní), recuerde que existe una restricción permanente para la circulación de motocicletas. Para los turistas que llegan en vehículos particulares, se recomienda el uso de parqueaderos públicos en las zonas periféricas al cordón amurallado para evitar congestiones severas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.