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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así será la rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá del 23 al 29 de marzo de 2026

Así será la rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá del 23 al 29 de marzo de 2026

Vehículos particulares, taxis y motos deberán cumplir con la rotación para evitar sanciones. Esta es la medida para la semana del 23 al 29 de marzo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Pico y placa en Medellín
Pico y placa en Medellín -
Fotomontaje Noticias Caracol

Medellín y los 10 municipios del Valle de Aburrá mantienen activa la estrategia de movilidad para el primer semestre de 2026. La medida de pico y placa continúa vigente y busca regular el flujo vehicular durante la jornada laboral, de lunes a viernes, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

La restricción aplica a vehículos particulares y motos de 2 y 4 tiempos, considerando el último y primer número de placa respectivamente. Los conductores que incumplan la medida se exponen a multas, inmovilización y costos adicionales de grúa y patio.

Calendario de pico y placa para vehículos y motos

  • Lunes 23 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 1 y 7
  • Martes 24 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 0 y 3
  • Miércoles 25 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 4 y 6
  • Jueves 26 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 5 y 9
  • Viernes 27 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 2 y 8

Durante el sábado 28 y domingo 29 de marzo no aplica la restricción para ningún vehículo.

Pico y placa para taxis

El servicio público individual también tiene su propia dinámica. Para la semana del 23 al 29 de marzo, y basándose en el último dígito de la placa, la rotación será:

  • Lunes 23: placas terminadas en 12 y 26
  • Martes 24: placas terminadas en 2 y 16
  • Miércoles 25: placas terminadas en 3 y 17
  • Jueves 26: placas terminadas en 11 y 25
  • Viernes 27: placas terminadas en 4 y 18

Exenciones y sanciones

Algunas vías siguen exentas de la medida, siempre que se utilicen como corredores de paso regional o nacional, incluyendo:

  • Sistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela
  • Avenida Las Palmas y conexión a la vía al Oriente
  • Avenida 33: desde el Río hasta su conexión con Las Palmas
  • Vía a Occidente: conexión hacia el Túnel de Occidente por la quebrada La Iguaná

También continúan exentos los vehículos eléctricos, híbridos, de gas natural y los destinados al transporte de personas con discapacidad, siempre que estén registrados en la base de datos de la Secretaría de Movilidad.

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No respetar el pico y placa en Medellín genera una multa de 15 SMDLV (más de $875.000 en 2026), además del costo de inmovilización y grúa.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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