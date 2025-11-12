Así sigue la salud de Bizcocho, perro brutalmente maltratado en Bolívar y visto en video viral

La semana pasada se viralizó el video de un hombre maltratando brutalmente a un perro. El sujeto, que fue identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, se entregó a las autoridades sobre la medianoche del 7 de noviembre y llegó con el animal víctima. El perro fue llevado a la Universidad Remington de Medellín, donde fue revisado y confirmaron que se trataba del mismo animal visto en el video.

Oviedo Sánchez se entregó en la Estación de Policía del municipio de Yarumal, en el norte del departamento de Antioquia. El hombre mostró una actitud tranquila luego de ser uno de los más buscados por todo el territorio del departamento tras darse a conocer el caso de maltrato animal. "Después de semejante golpiza, uno duda que esta criatura haya sobrevivido (...) Estaremos hoy muy atentos al informe forense porque de allí se derivará la aplicación de la Ley Ángel", había asegurado la senadora Andrea Padilla, una de las promotoras de la mencionada ley.

¿Cómo está el perro brutalmente maltratado en el departamento de Bolívar?

El decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Remington de Medellín, Julio Aguirre, habló para Noticias Caracol En Vivo y dio detalles del estado de salud del animal. "El perrito de nombre Sicario, como llega en el acta, pero denominado Bizcocho por nosotros en la CBU, se encuentra estable. Significa que va en un estado tal vez de mejoría, pero llegó con unas serias consecuencias neurológicas centrales y periféricas que hoy están siendo motivo de atención por parte del cuerpo médico veterinario, en cabeza de nuestro director médico".



El funcionario explicó que ellos no rescataron al animal, si no que fue entregado a ellos por la Policía Nacional, desde la dirección de Carabineros. "Luego de que el hombre se presentara en Yarumal, entrega a este animal con todas las dudas que sea el animal que aparece en el video y luego nos llega a la unidad forense veterinaria para hacer lo que hemos hecho durante 11 años, que son valoraciones médico legales y forenses en víctimas vivas y fallecidas".



En la institución hicieron la valoración médico legal de Bizcocho. "Identificando, por supuesto, la gravedad de las lesiones y luego haciendo este cotejo de identidad con la información disponible". Aguirre explicó que a pesar de que tienen la forma en su laboratorio de confirmar la identidad de un animal a través de cotejos de ADN, al recibir al perro maltratado no había muestras ni otras evidencias que permitieran verificar que se tratara del mismo animal del video.

"Por tanto, optamos por una estrategia de identificación de patrones de pigmento, muy conocida en tráfico de fauna silvestre para identificar pieles que son comercializadas, provenientes de especies silvestres y esto ha llevado al esclarecimiento de la identidad animal", explicó el funcionario. Respecto a la salud de Bizcocho, los médicos encontraron una serie de lesiones en su sistema nervioso central.

"En lo que está al interior de su cabeza. Estas consecuencias del trauma han generado que el animal tenga no solamente una postura diferente a la habitual, sino también un estado de letargia o de somnolencia permanente", indicó el decano. Otro signo observado en el perro es su estado comportamental. "Esto es un adulto joven, es decir, es un cachorro que finalmente finaliza su etapa prepuveral, lo cual debería ser con una actitud mucho más alerta, mucho más jovial, más dinámico. Sin embargo, el animal se demuestra muy apacible, muy quieto y esto definitivamente es un signo de afectación neurológica que los médicos están revisando de manera constante".

¿Cuáles son las penas para maltratadores de animales en Colombia?

La Ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afectan de manera grave su salud o integridad física serán sancionadas con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si le provoca la muerte, la pena será de prisión entre 12 a 36 meses y tendrá inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales. El delito de maltrato animal puede agravarse con penas más altas si comente ciertas conductas:



Acción con sevicia.

Cuando una o varias conductas de maltrato se lleven a cabo en la vía o sitios públicos.

Si el maltrato es presenciado por menores de edad o se valen de ellos.

Cuando se comenten actos sexuales con los animales.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal ante el IDPYBA en Bogotá?

Llamar a la línea de emergencia 123 o contactar al policía más cercano y activar el Escuadrón Anticrueldad.

Llamar a la línea contra el maltrato animal del Instituto de Protección 018000115161.

Comunicarse al correo institucional del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Escribir al Sistema Bogotá Te Escucha: bogota.gov.co/sdqs/ (puede adjuntar fotografías o videos como evidencia).