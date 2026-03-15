Así transcurre la jornada de las pruebas Icfes en Colombia este domingo 15 de marzo

Este domingo se está llevando a cabo la primera aplicación de las pruebas de Estado del año en Colombia, convocadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). La jornada de este domingo 15 de marzoo incluye los exámenes Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, con más de 110.000 participantes en todo el país. Desde tempranas horas, los estudiantes comenzaron a llegar a los 265 sitios de aplicación habilitados en 96 municipios.

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El grupo más numeroso está compuesto por los estudiantes de último año de educación media, quienes participan en la prueba Saber 11 calendario B. Según cifras del Icfes, aproximadamente 83.400 jóvenes se presentaron a este examen. A ellos se sumaron cerca de 25.150 alumnos de noveno y décimo grado que realizaron la prueba Pre Saber, y más de 3.200 adultos que buscan obtener su título de bachiller mediante la Validación del Bachillerato Académico.

Las pruebas se desarrollarán en dos sesiones, mañana y tarde, y se están realizando bajo la modalidad tradicional de lápiz y papel, cumpliendo con los protocolos establecidos por la entidad para garantizar un proceso organizado y seguro.



Así transcurre la jornada de las pruebas Icfes en Colombia

Durante la mañana, algunos ciudadanos reportaron a través de redes sociales congestión en las principales vías de Bogotá, especialmente en la Autopista Norte y la Avenida Circunvalar. Sin embargo, el Icfes confirmó que la jornada se desarrolló con normalidad en todos los municipios, y que los sitios de aplicación estaban listos para recibir a los estudiantes. La entidad destacó que la organización de la prueba permite la atención simultánea de miles de personas en todo el país, gracias a la planificación previa y a la logística implementada en cada sede.



"Menudo caos cerca de la Universidad Piloto en la mañana de hoy por cuenta de los muchachos que presentarán el Icfes. La 46, colapsada entre la Séptima y la 13 por varios vehículos parqueados, dificultó el acceso a una gran cantidad de jóvenes. Y a las siete en punto, cierre de la Séptima", escribió una usuaria en X.



"Colapso vial en Bogotá por pruebas del #ICFES Saber, que se presenta todos los años y nunca se previene con un operativo de movilidad, esta vez se agrava por carrera que autorizó la alcaldía. Miles de estudiantes no llegaron a sus pruebas de estado. Será un gran escándalo esto", se lee en otro trino de X.

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En paralelo, los coordinadores del Icfes en cada municipio y en Bogotá supervisaron el desarrollo de las sesiones, garantizando que la jornada inició "con normalidad", y que "más de 110 mil estudiantes inician las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber o Validación del Bachillerato Académico en 265 sitios de aplicación, ubicados en 96 municipios".

Con normalidad inició la primera sesión de las primeras pruebas de Estado del año, dirigidas a estudiantes que presentarán las pruebas Saber 11 calendario B, Pre saber y Validación del Bachillerato Académico en más de 90 municipios de todo el país 📝#Saber11 #PreSaber… pic.twitter.com/k9v16GoKBf — Icfes (@ICFEScol) March 15, 2026

¿Cómo consultar resultados de las pruebas Saber 11?

Luego de la jornada de aplicación, el proceso continuará con la revisión y procesamiento de las respuestas de los evaluados. El Icfes informó que los resultados individuales de la prueba Saber 11 para calendario B estarán disponibles el 15 de mayo de 2026 a través del portal oficial de la entidad. Por su parte, los resultados correspondientes a las pruebas Pre Saber y a los exámenes de validación del bachillerato se publicarán una semana después, el 22 de mayo. Este es el paso a paso para consultarlos.



Abrir el navegador del celular (preferiblemente Google Chrome o Mozilla Firefox).

Ingresar al enlace oficial: https://resultadossaber11.icfes.edu.co/login.

Seleccionar el tipo de documento de identidad (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.).

Digitar el número de documento.

Ingresar la fecha de nacimiento en el formato solicitado.

Opcionalmente, digitar el número de registro asignado por el Icfes (este campo no es obligatorio).

Marcar la casilla “No soy un robot” para validar la autenticidad del usuario.

Hacer clic en el botón “Ingresar”.

Una vez completado este proceso, el sistema mostrará el reporte individual de resultados, el cual puede ser descargado en formato PDF para su conservación o impresión.



¿Por qué son importantes las pruebas Saber 11 del Icfes?

Las pruebas Saber 11, aplicadas anualmente desde 1968, se convirtieron en 1980 en un requisito obligatorio para obtener el título de bachiller en Colombia. Su objetivo principal es evaluar la calidad de la educación media y medir el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes. Además de ser un requisito académico, los resultados de estas pruebas tienen implicaciones significativas en el acceso a la educación superior. Un puntaje alto puede facilitar el ingreso a universidades públicas y privadas, así como la obtención de becas y beneficios como los ofrecidos por el programa Generación E, que exige puntajes mínimos para acceder a sus componentes de excelencia y equidad. El Icfes ha emitido una serie de recomendaciones para garantizar una consulta segura y efectiva:



Evitar el uso de enlaces no oficiales. Los resultados solo deben consultarse a través de la página institucional del Icfes.

No compartir información personal en redes sociales o sitios no verificados.

Realizar la consulta en horarios de baja demanda, para evitar congestiones en la plataforma.

Utilizar navegadores actualizados, preferiblemente en modo privado, para evitar errores de carga.

Guardar el reporte en formato digital, y realizar una copia de seguridad.

En caso de presentar inconvenientes durante el proceso de consulta, el Icfes ha habilitado la herramienta Ágil Icfes, que permite acceder a atención personalizada. También está disponible la línea de atención al ciudadano, donde se pueden resolver inquietudes relacionadas con los resultados.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co