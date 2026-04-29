Reportan grave accidente de tránsito en la vía que conecta La Mesa y Mosquera: numerosas víctimas

En la tarde de este miércoles se registró un grave accidente de tránsito en la carretera que conecta los municipios de La Mesa y Mosquera, en el departamento de Cundinamarca. El hecho ocurrió en el km 72 de este importante corredor vial, a pocos metros de la salida del casco urbano de La Mesa. El vehículo involucrado es un bus de servicio público.



¿Qué se sabe del accidente de tránsito?

"El vehículo de transporte público de pasajeros pierde el control aparentemente por causas mecánicas y termina impactando la defensa metálica generando un volcamiento lateral. De manera preliminar, se informa que en el lugar se encuentra un fallecido y siete heridos, quienes han sido remitidos al hospital del municipio", informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

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Por su parte, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó que el grave accidente de tránsito ocurrió en el sector conocido como la "Curva de la Virgen". "Un vehículo de transporte público perteneciente a la empresa Expreso del Sol, el cual transportaba aproximadamente a 18 pasajeros, sufrió un volcamiento lateral sobre la vía tras perder el control. Al momento, se reportan múltiples personas lesionadas y, de manera preliminar, posibles víctimas fatales", informó la delegación.

Asimismo, dieron a conocer que en el lugar de la emergencia operan de manera coordinada los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de los municipios de La Mesa, Tena, Tocaima y El Colegio; contando con el apoyo institucional de la Concesión DEVISAB, la CRUE Cundinamarca y la Policía Nacional. "Las labores de rescate y atención prehospitalaria continúan en desarrollo. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas debido al cierre total/parcial del corredor vial", añadieron.



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