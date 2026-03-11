Prueba Saber 11 para calendario B será este domingo 15 de marzo: cómo consultar su citación

Estudiantes en Colombia presentarán este domingo 15 de marzo la prueba Saber 11 correspondiente al calendario B, una evaluación nacional que mide las competencias adquiridas al finalizar la educación media. La jornada es organizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y se realizará de manera presencial en distintos puntos del país bajo la modalidad tradicional de lápiz y papel.

El examen está dirigido principalmente a estudiantes que cursan el grado undécimo en instituciones educativas con calendario B. Sin embargo, también están aptos para presentarlo personas que ya terminaron el bachillerato y desean mejorar su puntaje, así como quienes buscan validar su título de educación media a través de este mecanismo.

La prueba forma parte de las evaluaciones de Estado que se aplican en Colombia y cumple un papel importante en el proceso de acceso a la educación superior. Los resultados obtenidos son utilizados por universidades y otras instituciones educativas como uno de los criterios de admisión, además de servir como herramienta para analizar el desempeño académico en diferentes áreas del conocimiento.



¿Cómo consultar la citación para las pruebas del Icfes?

Para saber dónde debe presentar las pruebas, es necesario seguir estos pasos:



Ingresar al sitio web oficial del Icfes: www.icfes.gov.co

Ubicar la sección "Revisa tu citación" y "Haz clic aquí" : esta opción está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación.

y : esta opción está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación. Seleccionar el tipo de prueba: Saber 11, Pre Saber o Validación del Bachillerato.

Ingresar los datos personales: número de documento y tipo de identificación.

Consultar el lugar, hora y salón asignado: la citación incluye dirección exacta, jornada (mañana y tarde), y recomendaciones específicas.

Es recomendable revisar la citación con anticipación y verificarla nuevamente el día anterior al examen, ya que pueden presentarse ajustes logísticos. Las autoridades educativas también recomiendan a los estudiantes revisar con anticipación esta información y llegar con tiempo al lugar asignado, ya que la prueba se realiza bajo horarios establecidos y el ingreso a los salones tiene controles de verificación.



¿Cuándo puede consultar los resultados?

Luego de la jornada de aplicación, el proceso continuará con la revisión y procesamiento de las respuestas de los evaluados. El Icfes informó que los resultados individuales de la prueba Saber 11 para calendario B estarán disponibles el 15 de mayo de 2026 a través del portal oficial de la entidad. Por su parte, los resultados correspondientes a las pruebas Pre Saber y a los exámenes de validación del bachillerato se publicarán una semana después, el 22 de mayo.



El examen Saber 11 está compuesto por cinco pruebas principales que evalúan distintas competencias. Estas son Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. A través de estas áreas se busca identificar las habilidades de análisis, comprensión, razonamiento y manejo del idioma extranjero que han desarrollado los estudiantes durante su etapa escolar.



¿Por qué son importantes la Prueba Saber 11?

La Prueba Saber 11 es un requisito para acceder a programas de educación superior en Colombia. Las universidades públicas y privadas utilizan los resultados como criterio de admisión, junto con otros factores como entrevistas, pruebas internas o promedio académico. Además, el puntaje obtenido puede ser utilizado para acceder a beneficios como:



Créditos condonables del ICETEX

Programas de becas regionales

Reconocimiento académico en instituciones educativas

La prueba también permite al Ministerio de Educación Nacional y al Icfes realizar análisis sobre la calidad educativa, identificar brechas regionales y diseñar políticas públicas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co