Alerta por estafas con álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia: así están engañando a fanáticos

A poco más de 40 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la fiebre mundialista ha alcanzado su punto máximo en Colombia. Sin embargo, esta pasión llegó acompañada de un evento que perjudica el bolsillo de los futboleros. Los cibercriminales han encontrado en el icónico álbum de Panini el anzuelo perfecto para ejecutar fraudes masivos en América Latina, con una alerta especial para los coleccionistas colombianos.



¿Qué se sabe del álbum oficial de Panini este año?

El álbum oficial de Panini, una tradición que acompaña cada cita orbital desde 1970, regresa este año para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. No obstante, la edición de 2026 marca un hito: es la más extensa y cara hasta la fecha. Debido al aumento de 32 a 48 selecciones participantes, el álbum ahora consta de 112 páginas y requiere un total de 980 láminas (o "caramelos") para completarse, un incremento del 53% respecto a las 638 de Catar 2022.

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Para los hinchas en Colombia, la expectativa es doblemente alta, ya que la Selección Colombia regresa a las páginas del álbum oficial tras ocho años de ausencia. El equipo nacional ocupa las páginas 34 y 35, ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

El lanzamiento oficial en territorio colombiano se programó para este miércoles 29 de abril de 2026 a través de un evento de streaming, y la venta física masiva inicia el 1 de mayo. Los precios oficiales establecidos son los siguientes:



Álbum de pasta blanda: 14.900 pesos.

14.900 pesos. Álbum de pasta dura: 49.900 pesos.

49.900 pesos. Sobre (con 7 láminas): 5.000 pesos.

5.000 pesos. Caja (104 sobres): 520.000 pesos.

El costo de llenar el álbum se ha convertido en un tema de debate nacional. Según expertos y análisis de datos, completar la colección podría costar entre 1,3 y 2,4 millones de pesos. Esto significa que un coleccionista podría gastar hasta dos salarios mínimos mensuales, considerando que el mínimo para 2026 es de 1.750.905 pesos.



Alerta por estafas con el álbum de Panini

La empresa de ciberseguridad Kaspersky ha encendido las alarmas al identificar al menos 20 dominios fraudulentos en América Latina que simulan ser el sitio oficial de ventas de Panini. De estos, 13 están dirigidos específicamente a países de habla hispana, con una fuerte incidencia en Colombia.



El modus operandi que los delincuentes utilizan es el componente emocional que da la cercanía al Mundial 2026 para atraer a las víctimas. El engaño comienza con anuncios atractivos en redes sociales como Instagram y mensajes masivos a través de WhatsApp. Estos mensajes dirigen a sitios web que replican con precisión milimétrica la identidad visual de Panini, incluyendo botones de "agregar al carrito" y secciones de contacto falsas para generar credibilidad.



La trampa principal radica en ofrecer precios muy por debajo del mercado o promociones "imperdibles" en combos de álbumes y cajas de sobres. Una vez que el usuario intenta realizar la compra, es inducido a realizar transferencias a cuentas de terceros en distintas fintechs. Tras el pago, el dinero se dispersa rápidamente entre múltiples cuentas, haciendo que su recuperación sea prácticamente imposible.



Recomendaciones de expertos para no ser "goleado"

Fabio Assolini, investigador líder de Kaspersky, advierte que los delincuentes explotan la urgencia y la búsqueda de ahorros de los fanáticos. Para protegerse, se recomienda:



Canales oficiales exclusivamente: No haga clic en enlaces recibidos por mensajes o redes sociales. Escriba usted mismo la dirección oficial en el navegador.

No haga clic en enlaces recibidos por mensajes o redes sociales. Escriba usted mismo la dirección oficial en el navegador. Verifique la URL: Los estafadores suelen usar variaciones mínimas en el nombre del dominio para confundir.

Los estafadores suelen usar variaciones mínimas en el nombre del dominio para confundir. Alertas bancarias: Configure notificaciones inmediatas en su aplicación bancaria para detectar movimientos extraños.

Configure notificaciones inmediatas en su aplicación bancaria para detectar movimientos extraños. Desconfíe de ofertas irreales: Si el precio de una caja de sobres es drásticamente menor al oficial de 520.000 pesos, es casi seguro que se trata de un fraude.

Como alternativa segura y gratuita, la FIFA y Panini han lanzado la FIFA Panini Collection, una versión digital del álbum que permite coleccionar e intercambiar las 980 figuritas sin costo, disponible en App Store, Google Play y vía web. Esta opción digital, patrocinada por Coca-Cola, ofrece sobres diarios gratuitos y es una forma protegida de vivir la pasión mundialista sin exponer su seguridad financiera.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co