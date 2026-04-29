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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atacan vehículo que transportaba trabajadores en el norte del Cauca: esto se sabe

Atacan vehículo que transportaba trabajadores en el norte del Cauca: esto se sabe

Según información preliminar, hay una persona muerta y varios desaparecidos. Asocaña informó que un grupo armado atacó el automotor donde se trasladaban trabajadores de un ingenio azucarero.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Ataque en el norte del Cauca.
Ataque en el norte del Cauca.
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Se presentó una grave situación de orden público en el norte del departamento del Cauca hacia el mediodía de este miércoles. Un vehículo con trabajadores de un ingenio azucarero fue atacado por un grupo armado al margen de la ley, según informó Asocaña. La información preliminar indica que hay una persona muerta, un herido y tres desaparecidos, y las autoridades hacen presencia en la zona.

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La Fuerza Público indicó, por otro lado, que ciudadanos que transitaban por la vía entre Puerto Tejada y Padilla, a la altura de la variante en el corregimiento de Las Brisas, reportaron la presencia de hombres armados con insignias de la disidencias de las Farc, de la columna 'Dagoberto Ramos'. Se alertó a todas las personas abstenerse de transitar por este sector.

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