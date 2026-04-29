Video | Militar protagonizó acto heroíco en la vía Panamericana tras instalación de cilindro bomba

Un miembro del Ejército Nacional fue protagonista de un heroico momento en Nariño, sobre la vía Panamericana, cuando evitó un nuevo ataque por parte de las disidencias. El valiente militar que llevó a cabo este acto de valentía fue identificado como el soldado Perea, quien fue grabado cuando cargaba un cilindro con explosivos.



El uniformado, que lleva ocho años al servicio del país, cargó el elemento después de que este fuera desactivado por el Ejército en el sector de Puente Mayo, en Taminango, Nariño. Este acto fue exaltado en el marco de la lucha contra el crimen y el terrorismo en el suroccidente colombiano, ya que evitó que otro sector de la vía Panamericana volara en pedazos y el departamento quedara incomunicado.



En un video, se puede ver a un soldado arrodillado con un artefacto para desactivar el cilindro bomba, mientras conductores de camiones y motocicletas observan expectantes desde la distancia. Después, el uniformado es grabado mientras atraviesa el puente con el cilindro en el hombro. Observa su celular, impasible y con paso seguro, paralelo a que sostiene el artefacto que le habría podido quitar la vida o herir si daba un paso en falso durante las labores de desactivación.



“Ver a un héroe, soldado, un joven de estos, se siente uno muy motivado como comandante. Uno rinde un homenaje sincero a cada uno de nuestros hombres y mujeres que están haciendo el trabajo día a día”, reconoció el general Juan José Guzmán, comandante de la Brigada 23 del Ejército.

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Las labores de desactivación de explosivos parecen un acto menor, pero en realidad toman minutos que parecen horas. Cada movimiento es tan milimétrico como crítico. Solo en Nariño, la fuerza pública ha logrado desactivar 357 artefactos explosivos. A pesar de eso, la vía Panamericana es el testigo silencioso de la guerra, cuyas heridas son los cráteres que se abren en algunos tramos por los explosivos que sí han detonado en el corredor.

Paula Rozo

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