Video | Aparatoso accidente en la vía a Santa Fe de Antioquia deja a una persona fallecida

La vía Medellín - Santa Fe de Antioquia amaneció con complicaciones de tránsito por cuenta de un grave accidente que ocurrió en el corregimiento Palmitas en horas de la noche de este 28 de abril. El siniestro dejó a una persona fallecida y un panorama que requirió atención y labores por parte de un equipo de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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El accidente ocurrió en el kilómetro 36+300 de la vía Medellín-San Jerónimo, en el sector conocido como partidas de Ebéjico. Movilidad confirmó que una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas a raíz de este hecho.

En el siniestro quedaron involucrados un camión, un vehículo particular y un tractocamión. Debido a la situación, durante la noche del martes y parte de la madrugada del miércoles, la vía permaneció cerrada para que los equipos adelantaran labores de atención y remoción en la zona.



#Video Aparatoso accidente de tránsito dejó una persona muerta en la vía #Medellín - #SantaFedeAntioquia. A esta hora habilitan paso en contraflujo a un carril para quienes vienen y van a la zona de #Urabá. #MañanasBlu pic.twitter.com/xcUMCfOu5T — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 29, 2026

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Como plan de contingencia, se habilitó el contraflujo en el túnel de Occidente para que los vehículos transitaran por este corredor durante las primeras horas de la mañana. Por el momento, se mantiene habilitada una calzada en contraflujo, mientras continúan los trabajos en la zona.



La Secretaría de Movilidad de Medellín recomendó a los conductores transitar con precaución, acatar las normas de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes en el sitio. La causa de este accidente, que dejo numerosos desastrosos, escombros y latas retorcidas sobre la vía, es materia de investigación por parte de las autoridades.

Paula Rozo

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