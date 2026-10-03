Ataque con dron en Huila dejó un soldado muerto: presidente ordenó buscar a responsables

Un ataque con drones que transportaban dispositivos explosivos improvisados dejó muerto al soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana, luego de que tropas del Ejército Nacional fueran atacadas en la vereda Aipecito, zona rural de Neiva, Huila. El hecho también dejó a otro militar herido por esquirlas, quien permanece en proceso de recuperación.



De acuerdo con el Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional, el ataque ocurrió en el marco de las operaciones militares desplegadas para garantizar la seguridad y protección de la población civil en esta zona del departamento del Huila. Las tropas pertenecían al Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife y, según la información entregada por la unidad militar, fueron atacadas mediante el uso de drones adecuados con dispositivos explosivos improvisados.

El Ejército atribuyó el ataque a integrantes de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, Facción Mordisco.



El militar murió por la gravedad de las heridas

Como consecuencia del ataque, dos militares resultaron lesionados y fueron evacuados de inmediato para recibir atención médica especializada. Sin embargo, la gravedad de las heridas ocasionó el fallecimiento del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana.

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La Novena Brigada informó que el segundo uniformado continúa en proceso de recuperación debido a las heridas provocadas por las esquirlas. Tras conocerse la muerte del militar, el comando expresó sus condolencias a sus familiares, allegados y compañeros, y señaló que dispuso de un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento profesional e institucional a sus seres queridos.



La unidad militar también rechazó el ataque y señaló que el uso de dispositivos explosivos improvisados mediante drones contra el personal militar constituye, según su pronunciamiento, una violación de los derechos humanos y una infracción del derecho internacional humanitario (DIH).



Abelardo de la Espriella ordenó encontrar a los responsables

El presidente se refirió al ataque a través de una publicación en la que también presentó un balance de las acciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales durante las últimas 24 horas. En su mensaje, señaló que fueron realizadas 55 capturas, además de la incautación de 1.011 kilos de cocaína y 24 armas de fuego. También indicó que fueron afectados siete laboratorios de narcóticos, entre otras acciones reportadas en diferentes regiones del país.



Al referirse específicamente al militar muerto en Huila, el mandatario escribió: “Honramos al militar asesinado en el ataque con dron en Aipecito, Huila, y acompañamos a su familia. Mi orden es clara: encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.

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El presidente también expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y aseguró que continuarán las acciones contra las estructuras criminales, sus armas y sus finanzas. Por su parte, la Novena Brigada reiteró su compromiso institucional con la región y anunció que intensificará la presencia y el desarrollo de operaciones militares en el Huila.

¡BALANCE DIARIO: GOLPES AL CRIMEN Y A SUS FINANZAS!



En las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 55 capturas, incautó 1.011 kilos de cocaína y 24 armas de fuego, y afectó 7 laboratorios de narcóticos.



En Jericó, Antioquia, fue dado de baja alias “Terry”, cabecilla del… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026