Ataque con explosivos contra base militar en Norte de Santander: habrían usado una volqueta

La violencia volvió a golpear al departamento de Norte de Santander durante la madrugada de este sábado, luego de que una base militar ubicada en el municipio de Toledo fuera blanco de un ataque con explosivos que, según información preliminar del Ejército Nacional, habría sido ejecutado mediante el uso de una volqueta.



El hecho fue confirmado por la Segunda División del Ejército a través de un comunicado oficial divulgado en sus redes sociales, en el que informó que soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron objeto de una acción armada dirigida contra las instalaciones militares desplegadas en esta zona del departamento.

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De acuerdo con el reporte de la institución, los explosivos fueron lanzados desde un vehículo tipo volqueta con el aparente propósito de afectar la base militar asentada en el municipio.

“En la madrugada de este sábado, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron objeto de un ataque mediante artefactos lanzados desde un vehículo tipo volqueta, con los que se pretendía afectar la base militar ubicada en el municipio de Toledo, Norte de Santander”, señaló la Segunda División del Ejército.



Sin heridos en ataque a base militar de Toledo

A esta hora se confirma que los tatucos cayeron en el rancho de tropa vacío. La vía sigue cerrada Chinácota- Toledo#Toledo #NorteDeSantander #Seguridad pic.twitter.com/9RgeyM7zrK — Dolly Xiomara Niño (@DOLLYXIOMARA) June 13, 2026

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Ejército atribuye el ataque de manera preliminar al ELN

Las autoridades militares indicaron que las primeras informaciones apuntan a que detrás de esta acción estaría el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según el Ejército, el ataque podría estar relacionado con una retaliación por las operaciones militares que se vienen desarrollando en diferentes zonas de Norte de Santander contra estructuras armadas ilegales.

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“De acuerdo con información preliminar, esta acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del Grupo Armado Organizado ELN, como retaliación a las operaciones militares que nuestros soldados han desarrollado en la zona”, agregó la institución.

Tras el ataque, se activaron los protocolos de seguridad para proteger a las tropas desplegadas en el área y verificar posibles riesgos adicionales derivados de los explosivos utilizados.

Hasta el momento, el reporte oficial entregado por el Ejército no registra afectaciones contra el personal militar que se encontraba en la base atacada.

Sin embargo, expertos antiexplosivos fueron enviados al lugar para inspeccionar la zona y determinar si existen otros elementos que puedan representar un peligro para la comunidad o para las unidades militares que permanecen desplegadas en el sector. Asimismo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana brinda apoyo desde el aire para reforzar las labores de vigilancia y seguridad en la región.

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Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a las investigaciones a través de la Línea 107 contra el terrorismo.

Operativos en la región

El ataque ocurre en medio de recientes operaciones militares adelantadas en Norte de Santander contra estructuras del ELN.

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En las últimas horas, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ubicaron y destruyeron un depósito clandestino perteneciente al Frente de Guerra Nororiental de esa organización armada en el municipio de Sardinata.

Según el reporte oficial, en el lugar fueron hallados cerca de una tonelada de explosivos y una importante cantidad de material destinado a la fabricación y lanzamiento de artefactos explosivos.

Entre los elementos encontrados figuraban 83 dispositivos explosivos improvisados, 35 artefactos explosivos activados por la víctima, 15 medios de lanzamiento de diferentes tamaños, 182 municiones improvisadas para lanzamiento de explosivos y 520 detonadores.

Además, fueron destruidos aproximadamente mil kilogramos de material explosivo representado en cordón detonante, pólvora negra, mechas de seguridad y multiplicadores explosivos.

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Las autoridades también incautaron munición calibre 7,62 milímetros y material de intendencia relacionado con el grupo armado, entre ellos prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos multipropósito, brazaletes y una bandera alusiva al ELN.

#LoÚltimo || Destruido depósito clandestino con cerca de una tonelada de artefactos explosivos pertenecientes al GAO-ELN, Frente de Guerra Nororiental, en el municipio de Sardinata, #NorteDeSantander.



Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, en coordinación con la… pic.twitter.com/FT5DMIsUtK — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) June 13, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co