Atentado con motobomba en Algeciras, Huila, dejó un policía muerto y 8 personas heridas

Un ataque con explosivos registrado durante la noche del sábado 31 de octubre en el municipio de Algeciras, Huila, dejó como víctima mortal al patrullero Julián Smith Castaño López. La detonación de una motocicleta acondicionada, al parecer, con explosivos también causó heridas a varios uniformados y civiles que se encontraban en el sector.



La explosión ocurrió aproximadamente a las 11:49 p.m. en el barrio Centro, en una zona conocida como la zona rosa del municipio, mientras integrantes de la Policía adelantaban labores de vigilancia y control. De acuerdo con la información preliminar, el artefacto habría sido activado al advertir la presencia de los uniformados.

El alcalde de Algeciras, Alexander Martínez, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó la muerte de un integrante de la institución policial.

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“Lamentablemente, la noche anterior, hacia las 11:50 p.m., aproximadamente, fue detonada una motocicleta bomba. Como consecuencia, falleció un agente de la Policía, tres más resultaron heridos y cinco civiles también sufrieron heridas”, manifestó el mandatario.



La presencia de los uniformados en este punto respondía a labores rutinarias de vigilancia, debido a la concentración de establecimientos nocturnos y la afluencia de personas. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras para recibir atención médica.



¿Quién era el policía que murió en el atentado en Algeciras?

La víctima mortal fue identificada como el patrullero Julián Smith Castaño López, de 41 años, quien nació el 20 de abril de 1985 en Filadelfia, Caldas.

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De acuerdo con la información conocida, el uniformado acumulaba 20 años y tres meses de servicio en la Policía Nacional. De ese tiempo, llevaba tres años y un mes vinculado a labores en el departamento del Huila. Actualmente residía en el departamento del Caquetá.

El balance preliminar de las autoridades policiales reportó inicialmente cuatro uniformados lesionados, además del patrullero fallecido. Por su parte, el alcalde de Algeciras informó que tres policías y cinco civiles resultaron heridos, para un total de ocho personas lesionadas. Las autoridades avanzan en la verificación de la información y del estado de salud del personal afectado.

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¿Qué se sabe de los responsables del atentado?

En la jurisdicción de Algeciras se reporta presencia de la estructura criminal 'Iván Díaz', del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido la responsabilidad de este grupo u otra organización en la activación del artefacto explosivo.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque y recopilar información sobre lo ocurrido.

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Tras el atentado, el alcalde Alexander Martínez anunció la convocatoria de un consejo de seguridad para revisar la situación del municipio y solicitar mayor atención por parte del Gobierno nacional.

“Vamos a solicitar que se cumplan los acuerdos y las peticiones que se han planteado en los diferentes consejos de seguridad, porque reitero que muchas de estas solicitudes se han quedado en el papel y en la buena voluntad”, expresó.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co