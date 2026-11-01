Imprudencia al volante: video muestra niño de 7 años conduciendo camión de carga pesada en Antioquia

Un video grabado en una vía del norte de Antioquia generó indignación en redes sociales, luego de que se conocieran imágenes de un niño de apenas siete años conduciendo un camión de carga pesada. En la grabación se observa al menor intentando maniobrar el volante y alcanzar los pedales del vehículo mientras circula por una carretera transitada por camiones, motocicletas y automóviles particulares.



Las imágenes fueron conocidas por Noticias Caracol y motivaron la intervención de las autoridades de tránsito del departamento, que ya adelantan actuaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar las responsabilidades del adulto que permitió que el niño estuviera al volante.

En el video se observa cómo el menor enfrenta varias curvas mientras intenta controlar la dirección del camión. Durante el recorrido, otra persona que se encuentra dentro del vehículo graba la situación.

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El caso ha generado preocupación debido al riesgo al que estuvieron expuestos tanto el niño como los demás actores viales que transitaban por el sector. De acuerdo con el informe de la periodista Erika Zapata, el vehículo involucrado corresponde a un camión tipo NPR, el cual puede transportar hasta 5,1 toneladas de carga y pesa aproximadamente desde los 7.800 kilogramos



¿Qué consecuencias podría enfrentar el adulto que permitió conducir al menor?

La situación también abrió el debate sobre las responsabilidades de los adultos frente a la seguridad vial de los niños. Durante el informe de Noticias Caracol, Fabio Nelson Giraldo, abogado experto en movilidad, explicó que permitir que un menor conduzca un vehículo puede tener consecuencias legales.



Según señaló, la responsabilidad recaería directamente sobre el adulto que le permitió manipular el automotor. Además de posibles sanciones económicas, la conducta podría derivar en responsabilidades civiles e incluso penales.



El especialista también explicó que conducir exige condiciones físicas y mentales que el niño, por su edad, todavía no tiene plenamente desarrolladas para asumir esta actividad.

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En particular, señaló que la visión es uno de los sentidos más utilizados durante la conducción y que, a los siete años, esta capacidad todavía se encuentra en proceso de desarrollo. También indicó que en las imágenes se evidencia la dificultad del menor para controlar completamente el volante.

Policía de Antioquia investiga el caso

Tras conocerse la grabación, la especialidad de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia asumió el seguimiento de la denuncia.

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Según confirmó Noticias Caracol, los uniformados adelantan acercamientos con el padre del niño que aparece conduciendo el camión de carga pesada, con el propósito de abordar lo sucedido y evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

Las autoridades también hicieron un llamado a la responsabilidad de los conductores y adultos que tienen a su cargo menores de edad, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con este caso.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co