Capturan a hombre señalado de agredir sexualmente a cinco menores en Quindío

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación identificó a Rafael Antonio Velásquez Pinzón como el presunto responsable de una serie de agresiones sexuales contra menores de edad en zonas rurales del Quindío. Según la investigación, cinco niños y adolescentes, de entre 12 y 15 años, habrían sido víctimas de estos hechos, uno de los cuales terminó con el asesinato de un menor de 12 años.

De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios recopilados permitieron establecer coincidencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de varias agresiones registradas en los municipios de Circasia, Salento y Montenegro. Las actividades de policía judicial también permitieron relacionar los casos con un mismo señalado responsable.

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Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026. Las cinco víctimas identificadas son de sexo masculino y eran menores de edad al momento de los acontecimientos.



Así habría ocurrido la agresión contra los menores en Quindío

Según la información entregada por la Fiscalía, Velásquez Pinzón habría interceptado a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de los municipios mencionados.



La investigación señala que, en la mayoría de los casos, el presunto agresor habría intimidado a los menores con armas de fuego o elementos cortopunzantes para trasladarlos por la fuerza hasta zonas boscosas, donde presuntamente cometía las agresiones sexuales.



Entre los episodios relacionados por los investigadores se encuentra el homicidio de un niño de 12 años, hecho por el cual también fue vinculado judicialmente el señalado.



Su captura

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío obtuvo una orden de captura contra Rafael Antonio Velásquez Pinzón.

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El procedimiento fue realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble del municipio de Quimbaya. Durante la diligencia fueron incautados una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos que serán sometidos a los respectivos análisis.

Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.

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Según el boletín oficial, Velásquez Pinzón aceptó los cargos formulados por el ente acusador y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Ante la posibilidad de que existan más menores afectados por hechos similares, la Fiscalía General de la Nación hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas para que presenten las respectivas denuncias.

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Para ello, la entidad dispuso la línea telefónica 122, sus canales virtuales y la sede de la Seccional Quindío como medios para recibir información.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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