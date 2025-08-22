Mindefensa confirma que entre los seis muertos por atentado en Cali hay una mujer embarazada

Tras el atentado cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que entre los fallecidos hay una mujer embarazada. Además, indicó que se ofrece una recompensa de 3.200 millones de pesos por alias Marlon, uno de los responsable del ataque y quien fue el "determinador intelectual".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La explosión ocurrió sobre las 2:50 de la tarde del jueves 21 de agosto, mientras decenas de personas se encontraban transitando en las inmediaciones de la instalación militar, una zona ubicada sobre la carrera Octava que se caracteriza por ser bastante comercial. "Por favor, ambulancias, ambulancias, un atentado terrorista en la base aérea (...) hay muchos heridos, por favor, llamen", dijo uno de los presentes en la zona.

La detonación de los dos cilindros ubicados en un camión dejó 75 personas heridas, según el último reporte de las autoridades, donde hay ocho menores de edad y tres adultos mayores de 60 años. Por el atentado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, decidió militarizar la ciudad e indicó que entre la Alcaldía, la Gobernación de Valle del Cauca y el Gobierno Nacional ofrecen una recompensa de 1.000 millones por más información de los responsables del atentado.



El ministro de Defensa, por otro lado, responsabilizó del ataque a las disidencias de las Farc. "La razón fue el desespero cobarde por toda la contundencia operacional que ha tenido la Fuerza Pública para afectar todos sus corredores de movilidad en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Hace dos días, nuestras Fuerzas Militares ingresaron al cañón del Micay a un sitio llamado Honduras, y allí decomisaron y destruyeron tal vez el arsenal criminal más grande de la última década", dijo.

Publicidad

Añadió que el cañón del Micay se ha recuperado "en un 70 %", y que se incautaron 250 mil municiones. "A los criminales no les ha quedado más opción que mostrar su desespero atacando a la población civil. También en esta región estamos adelantando una operación importante, en Nariño, la operación 'Cordillera', y aquí en límites de Valle del Cauca y Cauca la operación 'Escudo del Norte' y 'Coraza' ", explicó. Asimismo, reiteró que por alias Kevin, otro de los cabecillas de esta disidencia, se ofrece una recompensa de 1.641 millones de pesos, y por alias Mordisco asciende a 4.450 millones de pesos.



Él es alias Sebastián, el primer capturado por el ataque en Cali

En medio del caos por la violenta explosión, varios ciudadanos lograron detener a un hombre a quien golpearon en el piso. El individuo vestía un overol gris y una camisa amarilla. Tras la intervención de las autoridades, el capturado fue trasladado a una estación de Policía y allí empezó el proceso de su identificación: se trataría de alias Sebastián, oriundo de Corinto, Cauca. Inteligencia militar y de la Policía habrían establecido que integraría el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), del frente 36, que esta al mando de alias Marlon.

El presidente Gustavo Petro ratificó esta información en su cuenta de X. "Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico", aseguró.

Publicidad

En las redes sociales circulan desde anoche varias fotografías del individuo. En una de ellas alias Sebastián aparece en uniforme de combate y armado con un fusil, y en otra está sentado en una silla de civil, pero al fondo sobre la pared se observan tres cuadros con la imágenes de los cabecillas de las Farc Jacobo arenas, Manuel Marulanda vez y Raúl Reyes.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL