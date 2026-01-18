Atracan con arma de fuego a 20 integrantes de una misión médica en Neiva

Un grupo de funcionarios de una misión médica fue víctima de un violento atraco en la ciudad de Neiva, mientras adelantaban labores relacionadas con una jornada de atención en salud. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, al menos 20 integrantes del equipo médico fueron asaltados por delincuentes armados que los intimidaron y les robaron sus pertenencias personales y de trabajo en un sector del oriente de la capital del Huila.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando los profesionales de la salud se encontraban reunidos en un punto de encuentro antes de desplazarse a cumplir con sus actividades. Según el reporte oficial, tres sujetos los abordaron de manera sorpresiva, y al menos dos de ellos portaban armas de fuego, con las que amenazaron al grupo para obligarlo a entregar sus objetos de valor.



Durante el asalto, los delincuentes requisaron uno a uno a los funcionarios y los despojaron de elementos como teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentos personales y otros artículos indispensables para su labor. En medio de la intimidación, los asaltantes realizaron disparos al aire con el fin de evitar que la comunidad interviniera y facilitar su huida del lugar, lo que generó pánico entre las víctimas y los habitantes del sector.



Uno de los funcionarios resultó herido en la cabeza

“Fuimos informados de un hecho de hurto en el sector de La Amistad; de inmediato se envió una patrulla. En el sitio, las personas afectadas por el hurto manifestaron que se encontraban realizando una brigada de salud cuando fueron abordadas por dos sujetos y las intimidaron con armas de fuego despojándolas de sus pertenencias, celulares y dinero en efectivo; uno de los funcionarios resultó herido en la cabeza”, informó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.



Tras el hecho, la secretaria de Salud municipal de Neiva, la médica Lilibeth Galván, entregó un pronunciamiento en el que confirmó que, además del robo, el personal afectado denunció agresiones durante las requisas. Según explicó la funcionaria, varias auxiliares de enfermería relataron haber sido manoseadas por los delincuentes mientras eran despojadas de sus pertenencias, lo que elevó la gravedad del caso.

Tras cometer el robo, los responsables escaparon rápidamente y, minutos después, unidades de la Policía llegaron a la zona para atender la situación y recopilar los testimonios de los afectados. Las autoridades iniciaron un operativo para intentar dar con el paradero de los agresores y anunciaron que se adelantan investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL