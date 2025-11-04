Pelea de conductores en Engativá terminó en tragedia: uno le disparó a otro con arma de fuego

En tragedia terminó una riña entre dos conductores en Engativá, occidente de Bogotá, luego de que uno de ellos asesinara a otro con un arma de fuego. El culpable escapó y las autoridades se encuentran investigando las causas de los hechos y los videos grabados por ciudadanos que presenciaron el hecho para identificar al asesino y poderle dar captura.

En las imágenes se ve el momento en que los conductores, uno de camiseta roja y el otro de chaqueta negra, se estaban enfrentando a golpes. Al parecer, los dos hombres se cerraron en la vía y como ninguno de los dos cedió se bajaron a pelear.

La discusión entre los involucrados, que ocurrió frente a la mirada de sus acompañantes, se complicó cuando uno de ellos sacó un arma traumática y la accionó.



Identidad del conductor asesinado durante riña en Bogotá

El otro implicado, que llevaba consigo un arma de fuego, terminó disparando contra el hombre de camiseta roja, identificado como Leonebar Abril Puentes.



La esposa de la víctima, alterada, gritaba “amor, no me dejes. Ayuda, ayuda”. La mujer y las personas que lo acompañaban llevaron a Leonebar a un centro asistencial, donde minutos después perdió la vida.



El hombre que disparó el arma de fuego huyó del lugar. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá tiene pistas sobre el asesino e investiga las cámaras de seguridad de la zona para identificarlo y lograrle dar captura.

Las autoridades de Bogotá les hicieron un llamado a los conductores para que sean tolerantes.

Cifra de homicidios en Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en lo corrido del año se han registrado 10.205 homicidios en Colombia, lo cual significa que la tasa de homicidios en el país es de 19,21 por cada 100.000 habitantes.