Este es el cartel de los más buscados por atracos violentos en varias zonas de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá intensificó la búsqueda de una red delincuencial a la que se le atribuyen múltiples atracos de alto impacto en diferentes sectores de la ciudad, así como varios homicidios ocurridos durante hechos delictivos. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura estaría implicada en robos a comerciantes, carros de valores y personas que movilizaban grandes sumas de dinero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según información oficial, el grupo operaba principalmente en localidades como Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. En estos puntos, los investigadores han documentado una serie de hurtos cometidos bajo un mismo patrón: seguimientos prolongados, uso de varios vehículos y empleo de armas de fuego, en algunos casos de largo alcance.



El modus operandi de una de las bandas más peligrosas en Bogotá

Uno de los elementos que más llamó la atención de las autoridades fue el método utilizado por los presuntos delincuentes para acercarse a sus víctimas. De acuerdo con la Policía, algunos integrantes se habrían hecho pasar por miembros de la Fuerza Pública, utilizando prendas y accesorios similares a los oficiales, con el fin de realizar falsos retenes o interceptaciones en vía pública. Esta estrategia les habría permitido generar confianza o confusión, facilitando los asaltos.

Entre los señalados figuran cuatro hombres y una mujer. De acuerdo con la información divulgada, alias 'Pinto' sería uno de los encargados de recolectar datos sobre posibles víctimas, así como de conseguir armas, vehículos, motocicletas y vestimenta utilizada durante los hechos. Por su parte, alias 'La Mona' presuntamente se encargaba de caracterizarse como policía y de modificar las motocicletas empleadas en los atracos. El cartel de los señalados da los siguientes nombres:



Alias 'Pinto': Michael Steven Santamaria Florez

Michael Steven Santamaria Florez Alias 'Gato Muiscas': Cristian Joan Beltrán Pulido

Cristian Joan Beltrán Pulido Alias 'La Mona': Lizeth Yurany Cortez Bautista

Lizeth Yurany Cortez Bautista Alias 'Michael': Michael Steven Santamaria Poveda

Michael Steven Santamaria Poveda Alias 'Dany': Yordany Sneyder Rincón Riscanevo

Las autoridades sostienen que esta red estaría relacionada con hurtos millonarios y con varios homicidios. Entre los casos mencionados se encuentra el asesinato de un uniformado ocurrido en 2019, durante un asalto a un carro de valores en la localidad de Ciudad Bolívar. Asimismo, se investiga su presunta participación en el homicidio de un escolta de un comerciante, registrado el 7 de agosto de 2024, además de otros hechos violentos derivados de disputas internas.



Una primera ofensiva judicial permitió la captura de cuatro integrantes de esta estructura. Sin embargo, la Policía confirmó que aún quedan personas por ubicar y que ya se encuentra en marcha una segunda operación para dar con los restantes. Como parte de esta fase, se difundió un cartel con los rostros de los buscados y se anunció una recompensa para quienes suministren información que conduzca a su captura.



¿Cómo denunciar un hurto en Bogotá?

Las autoridades recuerdan que la denuncia es una herramienta clave para activar procesos judiciales, identificar patrones criminales y fortalecer las investigaciones en la ciudad. En Bogotá, cualquier persona que haya sido víctima de hurto puede reportar el hecho a través de diferentes canales oficiales:



Línea de emergencias: Si el delito acaba de ocurrir o hay riesgo inmediato, la recomendación es comunicarse de forma inmediata con la Línea 123, donde operadores de la Policía Metropolitana recibirán el reporte y enviarán apoyo al lugar de los hechos.

Si el delito acaba de ocurrir o hay riesgo inmediato, la recomendación es comunicarse de forma inmediata con la donde operadores de la Policía Metropolitana recibirán el reporte y enviarán apoyo al lugar de los hechos. Acompañamiento especializado (AIDE): La Secretaría Distrital de Seguridad cuenta con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), un grupo interdisciplinario que orienta y acompaña a las víctimas durante el proceso de denuncia. Las personas pueden comunicarse al (601) 377 9595, extensión 1137 , donde recibirán asesoría sobre la ruta a seguir. En algunos casos, el equipo puede desplazarse hasta el lugar donde se encuentre la víctima para facilitar la interposición de la denuncia ante la Policía o la Fiscalía.

La Secretaría Distrital de Seguridad cuenta con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), un grupo interdisciplinario que orienta y acompaña a las víctimas durante el proceso de denuncia. Las personas pueden comunicarse al , donde recibirán asesoría sobre la ruta a seguir. En algunos casos, el equipo puede desplazarse hasta el lugar donde se encuentre la víctima para facilitar la interposición de la denuncia ante la Policía o la Fiscalía. Denuncia formal: La denuncia puede interponerse ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades explican que el proceso de validación puede tardar hasta 24 horas y recomiendan acudir presencialmente a los puntos de atención cuando se requiera una respuesta inmediata.

Tenga en cuenta que el hurto se configura cuando una persona se apropia de un bien mueble sin autorización de su dueño. Si el objeto fue entregado voluntariamente mediante engaño, se trata de estafa; y si hubo entrega previa con obligación de devolución, podría configurarse abuso de confianza.



Con información del periodista Héctor Rojas

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co