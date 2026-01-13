En vivo
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Atentado en Neiva contra directivos de cárcel deja un niño de 11 años herido

Atentado en Neiva contra directivos de cárcel deja un niño de 11 años herido

El menor de edad, cuyo estado es crítico, es hijo de uno de los dos funcionarios atacados, que fueron trasladados al Hospital Universitario.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 13 de ene, 2026
Atentado en Neiva contra directivos de cárcel deja un niño de 11 años herido
Este martes 13 de enero, el director y subdirector de la cárcel de Neiva, en Huila, sufrieron un atentado cuando se movilizaban al municipio de Rivera, en Huila. Un niño de 11 años, que iba en el vehículo atacado, fue herido de gravedad.

Los hechos se registraron sobre las 7:03 de la mañana, en el sector de Los Olivos. Preliminarmente se informó que dos de las personas resultaron heridas.

¿Había amenazas en su contra?

Según ha trascendido, el subdirector TC (r) Renato Solano Osorio recibió un impacto con arma de fuego en la región intercostal derecha. El menor de edad, que es hijo del director de la cárcel de Neiva, habría sido herido en la cabeza y su estado de salud es crítico.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

Autoridades indagan si los directivos del penal habían recibido amenazas y, por el momento, ni el Inpec ni el Ministerio de Justicia se han pronunciado sobre lo ocurrido. (Lea también: Guardianes del Inpec podrán portar armas de uso personal fuera de las cárceles)

Noticia en desarrollo.

