Testigo clave en desaparición de Tatiana Hernández: "No la obligaron, se fue por su propia cuenta"

La incertidumbre se ha apoderado de la familia de Tatiana Hernández, la joven estudiante de Medicina, de 23 años, que desapareció hace una semana en Cartagena en extrañas circunstancias. Aunque las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda, aún no se tiene información del paradero de la mujer. Sin embargo, paulatinamente han salido a la luz nuevos detalles del último día que fue vista en la ciudad.

Un trabajador de una empresa de aseo estaba laborando en la avenida Santander el día de la desaparición de la joven, muy cerca del lugar en donde se perdió su rastro. El hombre habría visto a Tatiana y a la persona que, presuntamente, la habría abordado antes de que desapareciera. Su relato fue escuchado por las autoridades y ahora representa un testimonio clave en la investigación.

De acuerdo con la información obtenida por el diario El Tiempo, el hombre contó que Tatiana arribó al lugar después de las cuatro de la tarde. Luego habría cruzado la calle hacia la otra acera y se sentó sola en unas piedras.

“Se veía triste. Uno se da cuenta. Había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro”, mencionó el trabajador que estaba barriendo en el sector.

Aparentemente, sin estar esperando a nadie, un sujeto apareció junto a Tatiana para entablar una conversación. Según la descripción del testigo, se trata de un hombre de tez clara y una barba abundante.

Tatiana Alejandra Hernández, estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena. Cortesía

Así lo mencionó al citado medio: “Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”.

Con una conversación de más de media hora, el trabajador notó ciertos detalles que le llamaron la atención: “Había algo raro. No era solo la conversación. Era el ambiente. Mientras ellos hablaban, había otro hombre más, parado a cierta distancia. Estaba observando. Eso fue lo que más me desconcertó”.

Aunque esta segunda persona no abordó a la mujer, sí se mantuvo pendiente de la situación desde una distancia considerable. Para el testigo, ese sujeto no llegó ahí por casualidad.

“No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato. Y cuando la pareja terminó de hablar, ese hombre también se fue caminando, como siguiéndolos desde lejos”, acotó.

Tatiana Hernández se fue caminando por voluntad propia

Tatiana y el hombre con el que habría conversado abandonaron el lugar. Según el trabajador, nunca hubo una acción violenta ni forzada. Tatiana habría caminado por voluntad propia.

“Ella se fue caminando. No se subió a ningún carro. No la obligaron. Se fue por su propia cuenta. Pero claro, uno no sabe qué pasó después”, afirmó.

Aunque cerca del lugar hay una cámara de seguridad que hubiese podido captar todo el panorama, según el testigo y la madre de Tatiana, no está funcionando.

“No hay información porque las dos cámaras próximas al lugar no funcionan hace mucho tiempo; eso es lo que han dicho las autoridades y el Distrito. Sigo a la expectativa y con la esperanza de que haya una luz”, subrayó Lucy Díaz, madre de la joven desaparecida.

Tatiana Hernández desapareció luego de ir a dar un paseo a la playa - Noticias Caracol

"Sé que la voy a encontrar": madre de Tatiana Hernández

La madre de Tatiana sostuvo que aún está recibiendo el acompañamiento de las autoridades para encontrar a su hija: “Tenemos un acompañamiento total de las entidades como CTI, Fiscalía, Ejército, Armada Nacional y Universidad Militar Nueva Granada. Estamos altamente agradecidos porque hemos sentido el acompañamiento, pero nosotros como familia no vamos a descansar, vamos a averiguar con la gente para que nos den una luz. Tatiana está en tierra. Sé que la voy a encontrar”.

Díaz les envió un sentido mensaje a las personas que puedan tener en su poder a la joven estudiante: “Por favor no hagan esto con un ser humano. Las personas que le hacen el bien a las demás personas no merecen estar encerradas. Déjenla en libertad; Tatiana necesita seguir ayudando a pacientes y a personas que realmente necesitan de su servicio”.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc