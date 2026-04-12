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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Autoridades atienden accidente en la vía Zipaquirá–Cajicá: al menos cinco personas lesionadas

Autoridades atienden accidente en la vía Zipaquirá–Cajicá: al menos cinco personas lesionadas

Un volcamiento de vehículo en la vía Zipaquirá–Cajicá dejó al menos cinco heridos y mantiene el corredor cerrado, mientras las autoridades adelantan labores de atención.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Autoridades atienden accidente en la vía Zipaquirá–Cajicá: al menos cinco personas lesionadas
Al menos cinco personas lesionadas -
Cortesía

Un siniestro en la vía que comunica a Zipaquirá con Cajicá se presentó en horas de la mañana de este domingo. Los hechos dejaron al menos cinco personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares conocidos en las últimas horas.

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Según la información inicial, el accidente involucró a un automóvil que, por causas que aún no han sido establecidas, terminó volcado sobre este corredor vial de la Sabana de Bogotá. El hecho generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, debido a la gravedad de la escena y a la afectación en la movilidad.

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Las autoridades y organismos de atención de emergencias se encuentran en lugar tras ser alertados del siniestro, con el fin de brindar asistencia a los ocupantes del vehículo y adelantar las labores correspondientes. De manera preliminar, se reportó que al menos cinco personas resultaron lesionadas como consecuencia del volcamiento.

Asimismo, se conoció que tres de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la Sabana para recibir atención médica, mientras se evalúa su estado de salud. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas ni la gravedad de las lesiones.

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