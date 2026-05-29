Liberan a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán

Este viernes 29 de mayo, las autoridades informaron la liberación de Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán. Iván se encontraba secuestrado por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde el pasado 25 de mayo. Además de la liberación del hijo del alcalde, también se conoció que junto a él fue dejado libre Plácido Ovallos Rangel.



El Comité Internacional de la Cruz Roja informó a través de un comunicado la liberación del secuestrado: “El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitó la liberación de dos personas que se encontraban en poder del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln), en una misión humanitaria realizada en zona rural de Arauca. La misión contó con la participación de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia católica. Tras su liberación, las personas fueron trasladadas en un vehículo del CICR a otra zona, donde pudieron reencontrarse con sus seres queridos”.

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Agregó que “la participación del CICR en este tipo de operaciones humanitarias es posible gracias a la confianza que depositan las partes involucradas en la institución y en su labor, guiada por los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. En el marco de su labor humanitaria, el CICR está dispuesto a facilitar este tipo de operaciones cuando las partes en conflicto así lo soliciten y existan las condiciones humanitarias, logísticas y de seguridad necesarias para llevarlas a cabo”.

Por medio de un comunicado, la guerrilla del Eln, que se atribuyó el secuestro, anunció la liberación del hijo del exalcalde de Tame.



¿Cómo fue secuestrado Alfredo Iván Guzmán?

En conversación con Noticias Caracol en vivo, Miguel Ángel Bastos, actual alcalde de Tame, dijo cómo habría sido el secuestro de Alfredo Iván: “Nos cuentan que regresó en la mañana de una actividad de unos 15 años de una familiar y fue retenido al llegar a su residencia. Inmediatamente se iniciaron las investigaciones con Sijín y Policía para obtener información”.



Tras el secuestro, dijo el alcalde, “apareció el celular de Alfredo Iván a las afueras del municipio”.



Según el mandatario local, en Tame hacen “presencia el Eln, las disidencias de las Farc y también bandas organizadas que han generado alteración al público, retenciones y secuestros”.



¿Cómo denunciar secuestro?

En Colombia, la denuncia de un secuestro es un procedimiento urgente que debe realizarse de manera inmediata ante las autoridades competentes. Cuando una persona sospecha o tiene conocimiento de un secuestro, debe comunicarse sin demora con la línea de emergencias 165 del Gaula de la Policía Nacional o al 112 de la Policía, canales habilitados para atender estos casos las 24 horas del día.

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El denunciante también puede acudir de forma presencial a una estación de Policía, a las oficinas del Gaula Militar o a una sede de la Fiscalía General de la Nación. Es fundamental que proporcione la mayor cantidad de información posible, como la identidad de la víctima, lugar y momento de la desaparición, posibles responsables, circunstancias del hecho y cualquier detalle relevante que facilite la investigación.

Una vez presentada la denuncia, las autoridades activan protocolos de búsqueda e investigación, que incluyen labores de inteligencia, verificación de información y coordinación con otras entidades del Estado. Es importante señalar que en Colombia el secuestro es un delito grave y su denuncia no requiere intermediarios ni el pago de ningún tipo de tarifa.

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Además, se recomienda que los familiares o allegados de la víctima eviten negociar directamente con los secuestradores sin el acompañamiento de las autoridades, ya que esto puede poner en riesgo la vida de la persona retenida y entorpecer las acciones oficiales.

Finalmente, las instituciones como el Gaula y la Fiscalía ofrecen orientación y apoyo a las familias durante todo el proceso. Denunciar de manera oportuna permite una reacción más rápida del Estado y aumenta las posibilidades de rescate seguro de la víctima.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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