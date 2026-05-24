Autoridades investigan denuncia de abuso policial contra mujer trans en CAI de Bucaramanga

Una denuncia por presunto abuso policial en Bucaramanga generó rechazo entre colectivos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que una mujer trans asegura haber sido agredida físicamente dentro del CAI del Parque Centenario.



El caso motivó un plantón realizado este sábado por colectivos LGBTIQ+ de la capital santandereana, quienes exigieron garantías, respeto por los derechos de las personas trans y celeridad en las investigaciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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De acuerdo con las denuncias conocidas en redes sociales, la mujer habría sido golpeada por un uniformado durante un procedimiento policial al interior del CAI.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias en las que la mujer ingresó al CAI ni sobre la identidad del policía señalado en la denuncia.



Policía confirmó apertura de investigación

Tras la difusión del caso y la presión ejercida por organizaciones sociales, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que ya se inició una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.



El subcomandante de la institución, coronel Héctor García, se pronunció sobre los hechos y aseguró que la entidad recibió formalmente la denuncia correspondiente para avanzar en el proceso de verificación.

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“Frente a los hechos denunciados en redes sociales sobre una presunta agresión física a una persona trans por parte de un uniformado de la institución, la Policía Nacional, en cumplimiento a las políticas de protección y garantía a los derechos humanos, recibió la queja formal para adelantar las actuaciones investigativas correspondientes con el fin de verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a este caso”, indicó el oficial.

El subcomandante de la Policía de Bucaramanga, coronel Héctor García, confirmó que se abrió una investigación tras denuncia sobre un presunto abuso de autoridad en el CAI del Parque Centenario contra una mujer trans. "Con el fin de verificar el hecho", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/ZX5VjbTh4L — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 23, 2026

La institución señaló que las actuaciones buscan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades disciplinarias.

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Sin embargo, hasta el momento la Policía no ha informado si el uniformado señalado continuará prestando servicio mientras avanzan las investigaciones, ni ha precisado cuánto tiempo podría tardar el proceso interno.

La movilización se desarrolló luego de que el caso se viralizara en redes sociales y se conociera la apertura de la investigación interna por parte de la Policía Metropolitana.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de la denuncia, así como la identidad de la mujer y del policía implicado.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y revisando las evidencias conocidas públicamente para esclarecer lo sucedido dentro del CAI del Parque Centenario en Bucaramanga.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co