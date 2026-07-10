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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Impactantes imágenes de inundaciones en Casanare por ola invernal: hay casi 6.000 damnificados

Impactantes imágenes de inundaciones en Casanare por ola invernal: hay casi 6.000 damnificados

Un video grabado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana muestra la magnitud de la emergencia y al río Tocaría desbordado sobre la llanura.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Casanare inundaciones
Desde hace 15 años no se veían inundaciones de esta magnitud en el río Tocaría.
FAC

El departamento de Casanare atraviesa una nueva emergencia por cuenta de la ola invernal, que ha causado estragos en el territorio. Imágenes captadas desde el aire muestran el impactante panorama que queda tras la fuerte temporada de lluvias. Habitantes en distintos municipios han documentado los desbordamientos de ríos. En entrevista con Noticias Caracol, el ingeniero Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo de Casanare, habló sobre esta situación, que ya ha sido declarada como calamidad pública.

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Una de las imágenes más sorprendentes fue la que dejó el desbordamiento del río Tocaría, que afectó al municipio de Nunchía. Más de 60 familias han sido evacuadas y muchos cultivos quedaron afectados por cuenta de la emergencia. El departamento se encuentra en comité de gestión del riesgo departamental extraordinario, convocado por el gobernador. Nunchía es solo la representación de algo que está viviendo todo el departamento, que presenta afectaciones desde hace entre ocho y 10 días. “Hemos pasado de tener 2.000 damnificados a tener 4.500 al día de hoy, sin contar las afectaciones y los censos del día de ayer, donde tenemos cerca de 1.500 familias damnificadas”, explica el funcionario. La gente ha sacado a su ganado mientras el agua les llega hasta los tobillos.

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Desde hace 15 años, sectores como Hato Corozal, Nunchía y otros más no presentaban inundaciones. Pero hoy, estas zonas se encuentran solas, ya que las familias fueron evacuadas. “Hasta ahora estamos llegando a estos sectores porque hay que llegar por vía acuática. Ayer incluso las condiciones meteorológicas no permitían que se hiciera un sobrevuelo; fue hasta horas de la tarde que se pudo acceder y dimensionar”, relató Porras.
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La situación ha sido alarmante en Nunchía, ya que el río inundó parte de los sectores urbanos. En cuestión de menos de dos horas, la gente ya tenía el agua hasta la cintura en horas de la mañana. Las lluvias no cesaron, al igual que las crecientes. No daban tregua. “La parte hidráulica del río (estaba) totalmente colapsada, no hay un sector limpio”, narró el funcionario frente a la emergencia y los desafíos de las evacuaciones.

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Las personas damnificadas tuvieron que ser trasladadas hasta el casco urbano en las evacuaciones. Hubo quienes no querían aceptar desplazarse, ya que no daban crédito a la magnitud de la emergencia, cuenta el director. “Ellos no estaban preparados para una inundación como esta”, comenta.

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El gobernador de Casanare declarará la calamidad pública, adelantó Porras, pues ha habido dificultades para atender la emergencia y llegar hasta los sectores afectados. En ese sentido, la declaratoria facilitará la asignación de recursos especiales para contratar maquinaria amarilla y adquirir ayuda humanitaria de manera rápida y efectiva. La gestión también será ante el Gobierno nacional e instituciones como el Ejército Nacional. “Esperamos contar con el apoyo de las instituciones”, manifestó.

María Paula Rodríguez Rozo
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