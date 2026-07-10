Un hombre sobrevivió tras caer 90 metros hacia el vacío en Ibagué: ¿cómo ocurrió?

Un insólito caso ocurrió en Ibagué, Tolima, este 8 de julio, cuando un hombre cayó al vacío en un sector de la ciudad y, a pesar de todo pronóstico, sobrevivió a semejante caída. El Cuerpo de Bomberos de Ibagué atendió el caso y rescató al ciudadano, que fue enviado a un centro asistencial.



De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el caso ocurrió en la vía de Mirolindo, cerca de un reconocido restaurante de Ibagué, en horas de la madrugada. Un ciudadano fue quien alertó sobre la situación. Según su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 a. m., cuando había un grupo de personas en la zona que quedó envuelto en una riña. Al parecer, en medio de la pelea, los sujetos habrían lanzado a la víctima hacia el abismo.

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Una vez se recibió el reporte de la situación, unidades fueron hacia el punto para atender la emergencia y se hizo cierre temporal de uno de los carriles de la avenida Mirolindo. Uno de los bomberos descendió para buscar y localizar a la persona que habría sido arrojada. Después de 10 minutos, el uniformado dio con su paradero, a 90 metros —casi 100— del lugar desde el que fue arrojado. La víctima es un hombre de entre 30 y 35 años de edad, quien estaba inconsciente, pero vivo. El rescatista inició a hablarle, mediante estímulos verbales, a los que respondió, e inició apoyo psicológico a la víctima.

El segundo bombero rescatista descendió para colaborar en las labores de estabilización y extracción de la persona atendida. Una vez culminaron las labores de rescate, con apoyo de un equipo scout de emergencia y otras unidades, la persona fue enviada en una ambulancia hacia un centro asistencial. La persona no pudo ser identificada, pero medios locales reportan que ahora mismo se encuentra bajo observación médica. Noticias Caracol conoció que la persona es originaria de Chaparral, Tolima.



María Paula Rodríguez Rozo

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