Llaman a juicio al general Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, por presunto acoso sexual

La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó un escrito de acusación contra el excomandante del Ejército Nacional, el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, como posible autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.

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Los hechos objeto de investigación están relacionados con conductas reiteradas de hostigamiento con fines sexuales no consentidos presuntamente ejercidas contra dos mujeres que se encontraban en condiciones de subordinación dentro de la estructura militar, entre los años 2019 y 2022.



¿Cómo habría acosado a las subordinadas?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el general Zapateiro habría utilizado su posición de autoridad y jerarquía para realizar requerimientos de fotografías personales, mensajes de contenido íntimo, insinuaciones de carácter sexual y propuestas de encuentros a solas, generando escenarios de temor a represalias en el ámbito laboral y contractual de las víctimas en caso de rechazar dichas pretensiones.

Una de las denunciantes aseguró que recibió mensajes del oficial retirado en los que le pidió imágenes "de pies a cabeza" de índole sexual, además de otros textos como "quiero verte" o "hazlo", seguidos por nuevos mensajes de saludo reiterando sus inapropiadas intenciones. La mayoría de los mensajes fueron mandados en enero de 2022, fecha para la cual Zapateiro seguía siendo el comandante del Ejército. El oficial eliminó los mensajes, según se evidenció en lo reportado por la presunta víctima. (Lea también: General (r) Eduardo Zapateiro es señalado de acoso: expusieron controversiales mensajes)



La denunciante es una abogada que trabajó como contratista en el Comando General de las Fuerzas Militares y era esposa de un subalterno del general que fue retirado por el mismo Zapateiro a pocos meses de que ascendiera al grado de general. Poco después, se ordenó reincorporar al coronel al Ejército. (Lea también: Coronel José Luis Esparza sobre su expulsión del Ejército en 2021: "Truncaron mi carrera")



Aunque el general Zapateiro fue llamado a juicio, la Fiscalía no ha informado sobre la fecha en que empezaría el proceso contra él en el que se presentarán las pruebas contra el excomandante.

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