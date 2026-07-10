Pronóstico del clima en Colombia para puente festivo: Ideam alerta sobre fortalecimiento de El Niño

El panorama meteorológico en Colombia presenta una dualidad preocupante según los más recientes reportes oficiales. Mientras el país se prepara para un puente festivo marcado por un incremento en las precipitaciones, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y centros internacionales como la NOAA lanzan una advertencia contundente: el fenómeno de El Niño se está fortaleciendo a un ritmo acelerado y amenaza con ser uno de los más intensos de las últimas décadas.



Los expertos del Ideam informan que las condiciones de El Niño persisten con una probabilidad superior al 97 % de mantenerse hasta el primer trimestre de 2027 . Lo más alarmante es que existe un 81 % de probabilidad de que este evento alcance una categoría de intensidad muy fuerte entre finales de 2026 e inicios de 2027. Según los análisis, las anomalías de temperatura en el océano Pacífico podrían superar los 2,0 °C, ubicando este episodio entre los más potentes registrados desde 1950. Esta consolidación climática implica una reducción drástica de lluvias y un aumento térmico peligroso a mediano plazo, a pesar de los chubascos previstos para este fin de semana.



Pronóstico del clima en Colombia para este puente festivo

A pesar de la tendencia seca de El Niño, el Ideam prevé una inestabilidad atmosférica inmediata con el siguiente desglose diario:



Viernes 10 de julio : La jornada iniciará con un aumento de nubosidad. Se esperan lluvias y chubascos al finalizar el día en las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Los departamentos con mayores acumulados serán el sur de Córdoba, el occidente de Antioquia y el centro de Chocó. Además, se advierte el ingreso de una pluma de polvo del Sahara sobre el mar Caribe que podría afectar a La Guajira.

: La jornada iniciará con un aumento de nubosidad. Se esperan lluvias y chubascos al finalizar el día en las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Los departamentos con mayores acumulados serán el sur de Córdoba, el occidente de Antioquia y el centro de Chocó. Además, se advierte el ingreso de una pluma de polvo del Sahara sobre el mar Caribe que podría afectar a La Guajira. Sábado 11 de julio : Será el día con los mayores acumulados de lluvia a nivel nacional. Se concentrarán en el sur de Córdoba, Antioquia y Chocó, aunque en regiones como Cesar y Magdalena persistirán sensaciones térmicas elevadas. En Bogotá, es el día con mayor probabilidad de lloviznas.

: Será el día con los mayores acumulados de lluvia a nivel nacional. Se concentrarán en el sur de Córdoba, Antioquia y Chocó, aunque en regiones como Cesar y Magdalena persistirán sensaciones térmicas elevadas. En Bogotá, es el día con mayor probabilidad de lloviznas. Domingo 12 de julio : La intensidad de las precipitaciones será superior a la del sábado en zonas localizadas. Se esperan lluvias fuertes en Bolívar, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Valle del Cauca. En el Archipiélago de San Andrés y Providencia, las lluvias serán intermitentes durante todo el día.

: La intensidad de las precipitaciones será superior a la del sábado en zonas localizadas. Se esperan lluvias fuertes en Bolívar, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Valle del Cauca. En el Archipiélago de San Andrés y Providencia, las lluvias serán intermitentes durante todo el día. Lunes 13 de julio: Se prevé una disminución parcial de la nubosidad, aunque persistirán chubascos en el norte de la región Andina y el sur del Caribe. San Andrés podría registrar lluvias muy significativas en esta jornada.

El fortalecimiento de El Niño no es solo un dato estadístico; sus efectos son directos. El Ideam advierte sobre el riesgo de incendios de la cobertura vegetal, reducción de caudales en ríos y posibles crisis en la generación hidroeléctrica. En cuanto a la salud humana, las altas temperaturas y la escasez de agua aumentan el riesgo de deshidratación, insolación y la propagación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya debido a la reproducción de mosquitos.

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Ante la probabilidad de tormentas eléctricas este fin de semana, se recomienda buscar refugio seguro y evitar actividades en áreas abiertas. Para el largo plazo, el Ideam insta a las autoridades locales a activar planes de contingencia para el ahorro de agua y la prevención de incendios. Los ciudadanos pueden monitorear las alertas en tiempo real a través de la aplicación "IDEAM en tu Mano". Es imperativo que Colombia se prepare para un escenario de estrés hídrico sin precedentes mientras transita por este paréntesis de lluvias.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

