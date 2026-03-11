Autoridades reportan incendio estructural en bodega de Medellín: una persona resultó afectada

Un incendio estructural registrado en una bodega de Medellín dejó una persona lesionada por inhalación de humo, según informaron las autoridades locales. La emergencia fue reportada por Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad a través de su cuenta en la red social X, donde confirmó la atención de los organismos de socorro en el lugar de los hechos.



De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se presenta en una bodega ubicada en la carrera 52 con calle 29. Hasta ese punto se desplazaron varias unidades para atender la situación y controlar las llamas. “A esta hora atendemos con tres tripulaciones de Bomberos Medellín y el DAGRAD un incendio estructural en una bodega", informó el mandatario local en la publicación.

En el mismo mensaje se confirmó que una persona resultó afectada durante la emergencia. Según se indicó, el lesionado presentó complicaciones por la inhalación de humo y recibió atención médica en el lugar por parte del personal de salud.

Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos continúan con las labores necesarias para controlar completamente el incendio y evitar que se reactivaran focos de fuego dentro de la estructura. “Bomberos continúan con labores de enfriamiento y remoción de escombros”, agregó la información oficial.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó el incendio en la bodega. Según el reporte entregado, el caso se encuentra bajo investigación con el fin de establecer las circunstancias que provocaron la emergencia.



Imágenes de la emergencia

El clima en Medellín

Este hecho ocurre en medio del inicio de la primera temporada de lluvias del año en Medellín y el Valle de Aburrá, un periodo para el cual las autoridades ya activaron los protocolos de respuesta ante emergencias.

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunciaron recientemente la activación de estos protocolos, ante las proyecciones del Sistema de Alertas Tempranas (SIATA), que estima lluvias de alta intensidad en la región durante lo que resta de marzo y el mes de abril.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), durante los primeros dos meses de 2026 los equipos de emergencia han atendido un total de 360 incidentes, en su mayoría relacionados con deslizamientos, caída de árboles e inundaciones.

Frente a este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y reportar cualquier situación de riesgo que pueda presentarse durante la temporada de lluvias.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a entender el riesgo, a consultar todas las redes sociales del SIATA y el DAGRD, en donde vamos a entregar toda la información hidrometeorológica de manera actualizada. Venimos con un suelo saturado que favorece las condiciones para avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos. Es por eso que invitamos a la ciudadanía a consultar, permanentemente, la información, a reportar cualquier situación al 123, solicitando visita de inspección por riesgo”, dijo el director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero.

Las autoridades continúan monitoreando la situación del incendio mientras avanzan las labores de enfriamiento y remoción de escombros en la bodega afectada, así como el seguimiento a las condiciones climáticas que podrían generar nuevas emergencias en la ciudad durante las próximas semanas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co