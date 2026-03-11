Alerta en regiones de Colombia por posibles crecientes súbitas en ríos tras fuertes lluvias

Colombia en las últimas horas ha registrado lluvias fuertes y moderadas en distintas regiones, lo que enciende las alertas por posibles riesgos a lo largo del territorio nacional. Así lo informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en sus canales oficiales. De acuerdo con los datos recogidos por la entidad, hay sectores que presentan precipitaciones intensas que podrían desencadenar crecientes súbitas en distintas cuencas.



El Ideam señala que las lluvias más fuertes se han registrado en sectores de las regiones Andina y Pacífica, específicamente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada y Guainía. De hecho, en Cauca se reportaron eventos de creciente súbita entre el 10 y 11 de marzo en varios ríos, como el Mazamorras, a la altura de los municipios de Sucre y Bolívar; en el río Quinchayá, por Caldono; y el río Palo, en Santander de Quilichao. La alerta roja se mantiene en la cuenca alta del río Cauca y del río Patía por el momento.

Alerta en Santander por creciente súbita

El Ideam mantiene sus ojos sobre el río Sogamoso por alerta roja ante la posibilidad de que haya crecientes súbitas en su corriente y demás afluentes. “Los municipios que deben mantener especial atención son Piedecuesta, Los Santos, Zapatoca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Betulia y Girón”, advierte el Instituto.



Bogotá seguirá con lluvias

La capital colombiana ha registrado lluvias ligeras y moderadas en horas de la noche y la madrugada en distintos sectores. Para las próximas horas, señala el Ideam, Bogotá tendrá cielos mayormente nublados y continuará con precipitaciones, sobre todo en el sur de la ciudad. “El Instituto invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones en desplazamientos durante las lluvias y estar atentos a posibles afectaciones por acumulación de agua o reducción de visibilidad”, dice el comunicado.



Otras recomendaciones del Ideam a ciudadanos

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.

Evitar transitar o permanecer cerca de ríos o quebradas con niveles altos.

Estar atentos a posibles cambios bruscos en los caudales.

En zonas como sur y occidente de la región Caribe e Insular y la Amazonía (especialmente el Trapecio Amazónico), el índice de calor se espera alto-fuerte (temperatura y humedad altas), por lo cual se sugiere hidratación constante.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

