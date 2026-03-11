Capturan a colombiano con circular roja de Interpol en Tuluá: acusado de abusar a menor en España

Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, capturó a un hombre colombiano acusado de abusar sexualmente de una niña en España. El sujeto fue identificado como alias Arbey, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en España por el presunto abuso de la menor.

Uno de los investigadores de la Interpol que realizo la captura del sujeto mientras este se movilizaba en una motocicleta le dio detalles a Noticias Caracol sobre el caso y la exitosa detención. "Este ciudadano se ubicó en el municipio de Tuluá debido a que allí tenía su arraigo familiar y económico. Asimismo, se obtuvo la administración de información, de fuentes humanas y de ubicación del ciudadano que conllevó a la detención", explicó el funcionario.



¿Qué se sabe del caso del colombiano señalado de abuso sexual en España?

El importante operativo se coordinó desde la sala de Interpol en la ciudad de Bogotá. El coronel Gonzalo Córdoba, jefe de Interpol Colombia, también dio detalles del procedimiento: "Informar a la ciudadanía que fue retenido el Arbey Alexandre Suárez, un ciudadano colombiano, por el delito de agresión sexual contra una persona, quien presuntamente fue agredida sexualmente en el marco de un evento social en la municipalidad de Milagros, en España, por consiguiente a esta persona se le publicó por parte de las autoridades judiciales españolas, en meses anteriores, una notificación roja de Interpol".



De acuerdo con la Guardia Civil Española, la detención se dio el pasado sábado 7 de marzo. "Todo ello gracias al intercambio de información y a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Nacional de Colombia, la OCN INTERPOL Bogotá y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil. Los hechos por los que ha sido detenido se remontan a julio del 2020 y están siendo instruidos por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, en Navarra. Fue este este Tribunal el que emitió una orden internacional de detención en febrero de este año", aseguraron.

Córdoba indicó que el capturado "buscaba burlar el cerco que le tenían las autoridades en Europa". Suárez fue detenido mientras se movilizaba en moto en el municipio vallecaucano. Las autoridades dijeron que no está claro a qué se dedicaba este hombre, "pero era una persona que intentaba, por supuesto, ocultarse o mimetizarse en la sociedad de la ciudad del Valle del Cauca", agregó el uniformado. Ya inició el proceso de extradición de alias Arbey hacia España, país que lo requiere por el delito de abuso sexual.