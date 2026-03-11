Hija de paciente con cáncer protesta encadenada en sede de EPS tras meses sin recibir medicamento

Natali Páez, una joven bióloga residente en Bogotá decidió protestar encadenándose dentro de una sede de Famisanar EPS ubicada en la calle 78, con el objetivo de exigir la atención médica y la entrega de medicamentos para su madre, una paciente oncológica que, según denuncia, lleva varios meses sin recibir su tratamiento.



La mujer se encadenó a una silla y a una estructura del establecimiento con un cartel en sus manos en el que explicó la situación de su madre, la señora Martha Ofelia Rodríguez, quien tiene 57 años y padece cáncer de pulmón en etapa 4. En un video difundido en redes sociales, aseguró que tomó la decisión de manifestarse de esta manera para visibilizar el caso y pedir una respuesta de la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con su relato, la paciente no ha recibido su tratamiento hace varios meses. “Desde el mes de noviembre dejó de recibir su tratamiento, hoy estamos en el mes de marzo y nada que Famisanar nos da respuesta”, afirmó.

La joven explicó que su madre depende de un medicamento específico para tratar la enfermedad. En publicaciones previas también había señalado que el tratamiento requerido es Selpercatinib, utilizado para ciertos tipos de cáncer de pulmón y de tiroides.



6 meses sin recibir medicamento

Según su testimonio, la familia ha intentado durante meses obtener una respuesta a través de distintos mecanismos legales y administrativos. “Siempre que venimos hemos interpuesto PQRS ante Supersalud, hemos hecho tutelas, hemos hecho absolutamente todo lo que ha estado en nuestras manos… que nos tocó venir y encadenarnos acá y no movernos de acá hasta que Famisanar no nos dé una fecha exacta de cuándo se va a entregar un medicamento a mi mamá”, expresó.



La joven también aseguró que interpusieron una acción de tutela para solicitar la entrega del medicamento y que un juez habría ordenado su suministro en un plazo de 48 horas. Sin embargo, afirmó que la orden aún no se ha cumplido. “Nada que recibimos respuesta”, sostuvo.



En el mismo video, la mujer insistió en la gravedad de la situación y en el impacto que ha tenido en la salud de su madre. “La vida de mi mamá no puede depender de la negligencia médica de EPS”, afirmó.

Publicidad

Ante esta incertidumbre y las escasas respuestas, la joven tomó la decisión de realizar la protesta dentro de la sede de Famisanar EPS. Según explicó, la determinación no fue impulsiva, sino el resultado de varios meses de gestiones fallidas para lograr la entrega del tratamiento de su madre.

Esta no sería la primera vez que la joven hace pública su denuncia. Hace casi un mes compartió en sus redes sociales un video en el que relató las dificultades para obtener el medicamento y detalló las acciones que, según dijo, ha emprendido la familia.

Publicidad

“Mi mamá tiene cáncer de pulmón en estadio 4. El medicamento Selpercatinib es su tratamiento vital”, escribió en esa publicación.También indicó que han interpuesto tres acciones de tutela, más de siete radicaciones presenciales, solicitudes virtuales y múltiples PQRS ante la Superintendencia de Salud.

“Cada vez nos dan una versión diferente. Hay silencio absoluto. Mi mamá está empeorando”, señaló. La joven también calificó la situación como una vulneración de derechos fundamentales. “Esto no es un trámite administrativo. Es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. También están jugando con nuestra salud mental”, afirmó en su denuncia pública.

¿Por qué tomó la decisión de protestar encadenada?

“Todo este proceso no ha sido de hoy, no ha sido de dos días, sino que ha sido de meses. Y pues, viendo que mi mamá cada día se ve más deteriorada y más afectada por esta enfermedad, nos llevó a tener que hacer algo con nuestras propias manos”, afirmó en diálogo con este medio.

La mujer señaló que la protesta surge del cansancio acumulado tras múltiples trámites y visitas a la entidad, en las que, según asegura, han recibido promesas que no se han cumplido. “Nuestra única salida fue venir a hacer este tipo de protesta para llamar la atención de Famisanar de alguna manera y que nos pueda responder”, añadió.

Publicidad

De acuerdo con información publicada por portales médicos y académicos, el medicamento Selpercatinib se utiliza en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer de pulmón y de tiroides. Según la Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, este fármaco actúa bloqueando la acción de una proteína anormal que envía señales a las células cancerígenas para que se multipliquen.

Fuentes especializadas de ventas de medcamentos, también señalan que se trata de un medicamento de alto costo, cuyo tratamiento puede alcanzar gastos cercanos a los 10.000 dólares mensuales, es decir, cerca de 37 millones de pesos colombianos.

Publicidad

Mientras tanto, la joven mantiene su protesta en la sede de la EPS a la espera de una respuesta oficial que permita garantizar la continuidad del tratamiento para su madre.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co