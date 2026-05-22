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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Avión de la Policía fue impactado con ráfagas de fusil tras despegar de Norte de Santander

Avión de la Policía fue impactado con ráfagas de fusil tras despegar de Norte de Santander

La institución confirmó los hechos a través de un comunicado, en el que reveló que tres uniformados resultaron heridos. Esto es lo que se sabe de su estado de salud.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 22 de may, 2026
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Avión Policía

Un avión perteneciente a la Policía Nacional fue atacado con armas de fuego en Norte de Santander. El hecho ocurrió este 22 de mayo a las 12:55 p. m. cuando la aeronave había finalizado labores de despegue desde el aeropuerto Aguas Claras, ubicado en el municipio de Ocaña. La institución confirmó este ataque y dio detalles en un comunicado oficial.

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Según la versión de la Policía, el avión fue impactado con ráfagas de fusil momentos después del desagüe desde la terminal aérea. A pesar de este grave episodio, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizó de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sin embargo, tres uniformados resultaron lesionados “sin gravedad” y fueron remitidos a un centro médico para su respectiva valoración. Actualmente se encuentran estables, asegura la institución.

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En el comunicado, la Policía reconoció la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación de este vuelo después de esta acción criminal. Se sabe que en este avión se movilizaban 14 funcionarios de la Institución, correspondientes a 4 tripulantes y 10 pasajeros. Los demás ocupantes fueron verificados por personal médico y se encuentran ilesos.

De momento, equipos técnicos y de policía judicial adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias, así como las afectaciones ocasionadas a la aeronave institucional.

La Policía Nacional rechazó con total contundencia el ataque criminal que puso en riesgo la vida e integridad de los uniformados, al mismo tiempo que afectó la seguridad operacional de la institución. Por disposición de la Dirección General, fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.

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Se desconoce quién habría estado detrás de este ataque contra los miembros de la fuerza pública. La información relacionada con este caso se encuentra en desarrollo y será actualizada oportunamente conforme avancen las investigaciones.

María Paula Rodríguez Rozo
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