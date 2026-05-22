Avión de la Policía fue impactado con ráfagas de fusil tras despegar de Norte de Santander

Un avión perteneciente a la Policía Nacional fue atacado con armas de fuego en Norte de Santander. El hecho ocurrió este 22 de mayo a las 12:55 p. m. cuando la aeronave había finalizado labores de despegue desde el aeropuerto Aguas Claras, ubicado en el municipio de Ocaña. La institución confirmó este ataque y dio detalles en un comunicado oficial.

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Según la versión de la Policía, el avión fue impactado con ráfagas de fusil momentos después del desagüe desde la terminal aérea. A pesar de este grave episodio, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizó de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sin embargo, tres uniformados resultaron lesionados “sin gravedad” y fueron remitidos a un centro médico para su respectiva valoración. Actualmente se encuentran estables, asegura la institución.

En el comunicado, la Policía reconoció la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación de este vuelo después de esta acción criminal. Se sabe que en este avión se movilizaban 14 funcionarios de la Institución, correspondientes a 4 tripulantes y 10 pasajeros. Los demás ocupantes fueron verificados por personal médico y se encuentran ilesos.



De momento, equipos técnicos y de policía judicial adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias, así como las afectaciones ocasionadas a la aeronave institucional.



La Policía Nacional rechazó con total contundencia el ataque criminal que puso en riesgo la vida e integridad de los uniformados, al mismo tiempo que afectó la seguridad operacional de la institución. Por disposición de la Dirección General, fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.

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Se desconoce quién habría estado detrás de este ataque contra los miembros de la fuerza pública. La información relacionada con este caso se encuentra en desarrollo y será actualizada oportunamente conforme avancen las investigaciones.

María Paula Rodríguez Rozo

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