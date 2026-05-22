Primeras imágenes de tren del metro de Bogotá haciendo pruebas por uno de los viaductos del sistema

Por primera vez uno de los trenes del metro de Bogotá rodó por uno de los viaductos de la primera línea del sistema de transporte.

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Varios ciudadanos se vieron sorprendidos por las pruebas que empiezan a realizarse en la capital de Colombia con el metro. (Lea también: ¿Cuánto demora una persona en promedio para moverse en Bogotá? Encuesta revela el tiempo de trayecto)



¿Cómo fue el recorrido del primer tren del metro de Bogotá?

Seis vagones salieron de la estación del Patio Taller, en la localidad de Bosa, hasta cerca de la segunda estación ubicada en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

Fueron remolcados por dos de los vehículos multipropósito. “Estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren, de los 30 que vamos a tener, llegan o se montan al viaducto. Ya hizo el recorrido desde el Patio Taller hasta acá. Ahorita seguramente van a hacer la entrada y por primera vez va a entrar a esta estación que tiene ya puertas en una primera fase instaladas”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, que celebró con aplausos.



La primera prueba que se realiza con un tren del metro tiene como objetivo revisar el comportamiento de los rieles, peraltes y distancias entre elementos, entre otros.



Se prevé que en los próximos días, el tren transite energizado y más adelante lo haga de manera automática.

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Durante todo el mes de junio comenzarían a transitar más trenes sobre la primera línea del metro de Bogotá.

Según información de la Empresa Metro de Bogotá, la ejecución de la línea 1 ya ha alcanzado un 77,53 % de avance. (Lea también: Así se verían las tres nuevas estaciones de primera línea del metro de Bogotá: iría hasta calle 100)



Características de los trenes del metro de Bogotá

Cada tren está compuesto de 6 vagones: 2 tipo S (los de la punta) y 4 tipo M (los del medio).

Cada vagón tiene 8 ruedas diseñadas para asegurar estabilidad y suavidad en la marcha. En total son 48 ruedas por tren.

Los trenes de la línea 1 del metro de Bogotá tienen en total 16 motores, ubicados en los 4 vagones intermedios.

Cada vagón posee 2 bogies, que soportan la estructura y permiten un desplazamiento confiable. En total son 12 por tren.

Los trenes de la línea 1 tienen una longitud de 134 metros, 2,90 metros de ancho y una altura máxima al interior del tren de 2,12 metros.

Las ventanas están distribuidas en cada vagón, brindando iluminación natural. Además, cuentan con 4 puertas por lado, para un total de 24 por tren, con un ancho de 1,4 metros.

En total son 42 sillas por vagón, para un total de 252 sillas por tren. De estas, 36 están señalizadas según norma internacional para personas con prioridad.

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