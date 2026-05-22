En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
CUBA - EE. UU.
YULIXA TOLOZA
VALENTINA MOR
EN AGUAS PROFUNDAS
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Primeras imágenes de tren del metro de Bogotá haciendo pruebas por uno de los viaductos del sistema

Primeras imágenes de tren del metro de Bogotá haciendo pruebas por uno de los viaductos del sistema

Los seis vagones rodaron por la primera línea del metro de Bogotá, entre dos estaciones, en la primera fase de prueba. Se espera que en el mes de junio se vean más trenes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de may, 2026
Comparta en:
metro de bogotá

Por primera vez uno de los trenes del metro de Bogotá rodó por uno de los viaductos de la primera línea del sistema de transporte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Varios ciudadanos se vieron sorprendidos por las pruebas que empiezan a realizarse en la capital de Colombia con el metro. (Lea también: ¿Cuánto demora una persona en promedio para moverse en Bogotá? Encuesta revela el tiempo de trayecto)

¿Cómo fue el recorrido del primer tren del metro de Bogotá?

Seis vagones salieron de la estación del Patio Taller, en la localidad de Bosa, hasta cerca de la segunda estación ubicada en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

Últimas Noticias

Incendio de vehículo en Bogotá quedó en video: emergencia se habría provocado por un corto circuito
BOGOTÁ

Incendio de vehículo en Bogotá quedó en video: emergencia se habría provocado por un cortocircuito

¿A qué se deben cambios en el color del agua en viviendas del norte de Bogotá? Acueducto explica
BOGOTÁ

¿A qué se deben cambios en el color del agua en viviendas del norte de Bogotá? Acueducto explica

Fueron remolcados por dos de los vehículos multipropósito. “Estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren, de los 30 que vamos a tener, llegan o se montan al viaducto. Ya hizo el recorrido desde el Patio Taller hasta acá. Ahorita seguramente van a hacer la entrada y por primera vez va a entrar a esta estación que tiene ya puertas en una primera fase instaladas”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, que celebró con aplausos.

La primera prueba que se realiza con un tren del metro tiene como objetivo revisar el comportamiento de los rieles, peraltes y distancias entre elementos, entre otros.

Se prevé que en los próximos días, el tren transite energizado y más adelante lo haga de manera automática.

Publicidad

Durante todo el mes de junio comenzarían a transitar más trenes sobre la primera línea del metro de Bogotá.

Según información de la Empresa Metro de Bogotá, la ejecución de la línea 1 ya ha alcanzado un 77,53 % de avance. (Lea también: Así se verían las tres nuevas estaciones de primera línea del metro de Bogotá: iría hasta calle 100)

Características de los trenes del metro de Bogotá

  • Cada tren está compuesto de 6 vagones: 2 tipo S (los de la punta) y 4 tipo M (los del medio).
  • Cada vagón tiene 8 ruedas diseñadas para asegurar estabilidad y suavidad en la marcha. En total son 48 ruedas por tren.
  • Los trenes de la línea 1 del metro de Bogotá tienen en total 16 motores, ubicados en los 4 vagones intermedios.
  • Cada vagón posee 2 bogies, que soportan la estructura y permiten un desplazamiento confiable. En total son 12 por tren.
  • Los trenes de la línea 1 tienen una longitud de 134 metros, 2,90 metros de ancho y una altura máxima al interior del tren de 2,12 metros.
  • Las ventanas están distribuidas en cada vagón, brindando iluminación natural. Además, cuentan con 4 puertas por lado, para un total de 24 por tren, con un ancho de 1,4 metros.
  • En total son 42 sillas por vagón, para un total de 252 sillas por tren. De estas, 36 están señalizadas según norma internacional para personas con prioridad.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Metro de Bogotá

Transmilenio

Movilidad Bogotá

Carlos Fernando Galán

Publicidad

Publicidad

Publicidad