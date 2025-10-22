En vivo
Bebé de 2 meses apareció muerto en hogar del ICBF en Cali: video revelaría lo que pasó

Un niño de 6 años estaría relacionado con el fallecimiento del menor de edad, al que encontraron en un canal de aguas residuales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
