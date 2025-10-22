Bebé de 2 meses apareció muerto en hogar del ICBF en Cali: video revelaría lo que pasó

Hay conmoción en Cali, Valle del Cauca, por la muerte de un bebé de 2 meses que se encontraba en una fundación prestadora de servicios para el ICBF. Al parecer, otro menor de edad que habría sacado el niño de la salacuna estaría relacionado con la tragedia.

El bebé fallecido y el otro menor llegaron al sitio hace varias semanas por problemas familiares. De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, “había sido trasladado hace unos 45 días atrás este infante de 70 días, y el niño de 6 años, 8 meses también. Los padres llevan un proceso con el ICBF”.



¿Cómo murió el bebé en Cali?

Cámaras de seguridad del hogar de paso captaron cuando un niño de 6 años ingresó a la salacuna.

El coronel Jairo Sanabria, jefe de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, detalló que “se logra evidenciar que la persona quien sustrajo al bebé de la salacuna es otro infante de 6 años de edad, el cual lo toma y lo lleva hasta el sitio, hasta una cuneta al interior de la institución”.



Ya estando allá lo arrojó al canal de aguas residuales y se fue. Solo fue horas después cuando el personal de la fundación se percató de que no estaba el bebé y tras la búsqueda y hallazgo lo llevaron hasta la clínica Valle del Lili, donde se confirmó la muerte del pequeño.

Inicialmente se reportó que las causas de la muerte del menor de edad tienen que ver con un trauma craneoencefálico.



Las irregularidades que estarían ocurriendo en el hogar del ICBF de Cali

Según las autoridades, en el sitio hay alrededor de 90 niños. Noticias Caracol conoció que al parecer la fundación era solo para niños en adopción. Sin embargo, tiempo después hubo una mezcla de poblaciones y ahora en el mismo lugar hay niños con condiciones especiales.



John Arley Murillo Benítez, exdirector regional del ICBF de Valle y Chocó, dijo que “se ha denunciado que allí se han venido ubicando niños con otras particularidades, temas de atención psicosocial, salud mental, vida en calle, para la cual esta entidad no se encuentra preparada. Por lo tanto, hay que revisar si esto pudo haber sido la causa de este incidente”.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió “que se evalúen cada uno de los protocolos establecidos y el número de educadores que tienen bajo la responsabilidad a esos menores. Es muy raro que un niño haya manipulado al bebé de 2 meses”.

Entretanto, la psicóloga clínica Gloria Hurtado explica que “juntar tantas diferencias, niños bebés y niños con unas patologías, de alguna manera algo va a pasar y hay que tener mucho mayor control”.

Por eso recomienda que cuando se admitan niños con patologías, hay que preguntarse “de dónde viene, es abandonado por sus padres, qué grado de patología tiene”, ya que “se le facilitó entrar al otro salón, coger al otro niño y tirarlo”.

La muerte del bebé de 2 meses puso en alerta las familias que tienen a sus hijos en la institución. La abuela de una niña de 15 meses dice que “temor siento, y mucho, demasiado. Realmente esto me preocupa. Los nervios los tengo de punta porque es una bebé de 15 meses. Si le pasó a ese bebé que lo sacó otro bebé, otro niño más pequeño, ¿qué cuidado hay?”.

Por medio de un comunicado de la fundación donde sucedieron los hechos, se informó que se “asumirá toda la responsabilidad que las autoridades determinen, con la convicción de que nada podrá mitigar la profunda tristeza y reitera su compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de la niñez”.

