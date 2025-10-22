En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así se vivió el Simulacro Nacional este 22 de octubre de 2025 en Bogotá y otras ciudades de Colombia

Así se vivió el Simulacro Nacional este 22 de octubre de 2025 en Bogotá y otras ciudades de Colombia

En los 32 departamentos del país se realizaron ejercicios adaptados a las amenazas más frecuentes de cada zona. En regiones costeras, por ejemplo, se simularon tsunamis y tormentas tropicales.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Así se vivió el Simulacro Nacional este 22 de octubre de 2025 en Bogotá y otras ciudades de Colombia
Así se vivió el Simulacro Nacional este 22 de octubre de 2025 en Bogotá y otras ciudades de Colombia -
Ejército Nacional - Personería de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad