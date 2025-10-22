Hallan muerta a estudiante de Medellín reportada desaparecida: Universidad Nacional confirmó noticia

La Universidad Nacional, sede Medellín (Antioquia), confirmó este miércoles en un comunicado que Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 27 de agosto, fue hallada sin vida. El día cuando se perdió su rastro, la joven transitaba entre la vía entre Popayán y Piendamó, en el departamento del Cauca, donde fue interceptada junto con su grupo de amigos por presuntos miembros de las disidencias de las Farc.

"Con profundo dolor, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, lamenta la pérdida de Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante de último semestre del programa de Ingeniería Administrativa de la Facultad de Minas. Su ausencia deja un vacío inmenso y enluta a toda la comunidad universitaria", aseguró la institución.

De acuerdo con medios locales, Angie Pahola, de 26 años, y varios de sus allegados transitaban en un camión de carga desde el municipio de Guachucal, en Nariño. Allí la estudiante se encontraba con un amigo de la familia y con el ayudante del conductor del vehículo. La joven planeaba viajar hasta la Central Mayorista en Itagüí, para finalmente dirigirse a Medellín con el fin de terminar su último semestre en la Universidad.



Las disidencias, al parecer, pertenecientes al Bloque Dagoberto Ramos, habrían secuestrado a la estudiante y la habrían obligado a subir a otro vehículo junto con una de las personas que la acompañaba, pero esta última logró escapar. “Ella regresaba a Medellín como lo hacía cada fin de vacaciones. Es una mujer soñadora, alegre y llena de valores”, aseguró uno de sus allegados al canal Telemedellín, antes de reportar su muerte.



Sentida despedida de la Universidad Nacional para Angie Pahola Tovar

En el comunicado, firmado por la Vicerrectora Mary Luz Alzate Zuluaga, la institución educativa indicó: "La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo. Reafirmamos nuestra convicción de que la educación, el diálogo y la memoria son caminos indispensables para sanar las heridas del conflicto y sostener la esperanza de un futuro más justo y digno para todas y todos".

Desde la Universidad Nacional, Sede Medellín, exhortaron a las autoridades competentes "a adelantar con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar a su familia el acceso a la verdad y la justicia, como parte esencial del respeto por la vida y la dignidad humana".



Asimismo, invitaron a la comunidad universitaria a participar en un homenaje por la memoria de la joven estudiante, que se realizará este viernes 24 de octubre a las 12:00 m., en las escalinatas del Bloque 24 del campus El Volador. "Será un encuentro simbólico para honrar su vida, acompañar el duelo y reafirmar nuestro compromiso con la vida, la memoria y la paz", indicaron.

