En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hallan muerta a estudiante de Medellín reportada desaparecida: Universidad Nacional confirmó noticia

Hallan muerta a estudiante de Medellín reportada desaparecida: Universidad Nacional confirmó noticia

Angie Pahola Tovar, de 26 años, al parecer fue interceptada por disidentes de las Farc cuando transitaba por la vía entre Popayán y Piendamó, en el departamento del Cauca.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Angie Pahola Tovar, joven hallada muerta tras ser secuestrada en el Cauca.
Angie Pahola Tovar, joven hallada muerta tras ser secuestrada en el Cauca.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad