Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL URIBE
ITAGÜÍ
JULIO CÉSAR TRIANA
LLUVIA DE ESTRELLAS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Debate de precandidatos presidenciales en el Congreso de la Andi 2025 en Cartagena: EN VIVO
EN VIVO

Debate de precandidatos presidenciales en el Congreso de la Andi 2025 en Cartagena: EN VIVO

Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa hablan sobre sus propuestas. Moderan Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa.
Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa.
Colprensa
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 14, 2025 05:14 p. m.

Los precandidatos presidenciales Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa se dan cita este jueves en Cartagena, donde se lleva a cabo esta semana la décima versión del Congreso Empresarial Colombiano, de la Andi. Los seis aspirantes expondrán sus propuestas en una conversación que moderarán Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Siga aquí todos los detalles del encuentro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El Congreso Empresarial Colombiano cuenta con la participación de más de 55 expertos, nacionales e internacionales, en temas de estabilidad fiscal, sostenibilidad, transformación digital, emprendimiento, entre otros.

Últimas Noticias

  1. Influencer Eykon El Cole, detenido en Barranquilla por tentativa de homicidio
    Foto suministrada

    Detienen en Barranquilla a influencer Eykon El Cole: lo señalan de intentar matar a un comerciante

  2. Desaparecida en Cajicá.jpg
    La menor se encontraba en su colegio, ubicado en este municipio colombiano, junto al cauce hídrico conocido como el río Frío. -
    Foto: Bomberos de Cundinamarca

    Nueva hipótesis en rara desaparición de niña Valeria Afanador en Cajicá daría giro a investigación

Publicidad

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cartagena

ANDI

Claudia López

María Fernanda Cabal

Roy Barreras

Juan Daniel Oviedo

Enrique Peñalosa

Mauricio Cárdenas