Debate de precandidatos presidenciales en el Congreso de la Andi 2025 en Cartagena: EN VIVO

Los precandidatos presidenciales Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa se dan cita este jueves en Cartagena, donde se lleva a cabo esta semana la décima versión del Congreso Empresarial Colombiano, de la Andi. Los seis aspirantes expondrán sus propuestas en una conversación que moderarán Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Siga aquí todos los detalles del encuentro.

El Congreso Empresarial Colombiano cuenta con la participación de más de 55 expertos, nacionales e internacionales, en temas de estabilidad fiscal, sostenibilidad, transformación digital, emprendimiento, entre otros.

Noticia en desarrollo.