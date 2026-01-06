Bebé nació dentro de un carro pedido por aplicación en Cartagena: la abuela asistió el parto

Un hecho insólito se registró el pasado 1 de enero en Cartagena, cuando un bebé nació dentro de un vehículo solicitado por aplicación, mientras su familia intentaba llegar de urgencia a un centro médico. El parto, ocurrido en plena vía pública, fue atendido por la abuela del recién nacido, luego de que no recibieran atención oportuna en un primer centro asistencial.



De acuerdo con el reciente informe de Leonel Quintana, periodista de Noticias Caracol, el nacimiento se produjo hacia las 10:40 de la mañana, en un trayecto entre los barrios San Francisco y La Esperanza.

Según relató la familia, el nacimiento estuvo marcado por varias complicaciones, pues inicialmente acudieron a un Centro de Atención Permanente, donde no recibieron atención a pesar de la urgencia del caso.

Posteriormente lograron ser atendidos en una clínica de Cartagena, aunque permanecieron allí solo 48 horas, ya que, de acuerdo con su testimonio, la atención médica brindada no fue la esperada, aunque confirmaron que el menor se encuentra en buen estado de salud.



María Cassiani, abuela del menor, quien se encontraba acompañando a la madre, fue quien asumió el papel clave en ese momento crítico. “Pero llegó un momento en que ella no pudo más, ella se puso en posición y yo vi que el bebé venía saliendo. Yo no tuve otra sino darme la vuelta, meterme en medio de los dos asientos delanteros del carro y recibirlo”, relató .



La mujer explicó que el nacimiento estuvo rodeado de preocupación, pues el bebé venía con el cordón umbilical alrededor del cuello. “El bebé traía el cordón atravesado entre el cuello y la espalda. Le retiré el cordón. Él estaba como comprimido y yo le golpeé la espaldita. Lloró y dije: ‘Bueno, Señor, está bien, está bien, porque recibió aire en sus pulmoncitos’”, recordó.

Tras el nacimiento, el recién nacido lloró con fuerza, señal que trajo alivio a la familia en medio de la tensión. “Gracias a Dios nació fuerte, fuerte. Es un niño sano, es un niño alegre”, expresó Tatiana Pérez, tia de el recien nacido, quien destacó que, pese a las circunstancias, el bebé respondió bien desde el primer momento.

El conductor del vehículo también fue fundamental en el desenlace positivo de esta historia. Según la familia, el hombre mantuvo la calma, facilitó el traslado inmediato a una clínica y tuvo gestos de solidaridad que marcaron la experiencia.

Además, no cobró el valor del viaje, permitió que el vehículo fuera utilizado sin restricciones y se aseguró de que madre e hijo llegaran rápidamente a un centro asistencial e hizo todo lo posible para que el niño llegara sano y salvo.

El recién nacido ahora se llama Simón, nombre con el que será bautizado en los próximos días. Sus padres, Cindy Pérez y Alex Acosta, enfrentan una situación social compleja. Ambos tienen discapacidad auditiva, actualmente no cuentan con empleo y hicieron un llamado público a las autoridades locales y departamentales para recibir apoyo y una oportunidad laboral.

El caso ha generado reacciones de solidaridad en redes sociales y debate sobre la atención oportuna en los servicios de salud, especialmente en situaciones de urgencia. Mientras tanto, la familia celebra que, en medio de la adversidad, Simón llegó al mundo con vida y buena salud, en una historia que quedará marcada para siempre en sus memorias.

