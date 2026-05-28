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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Dos mujeres fueron atracadas en Zona T de Bogotá y perdieron más de $90 millones: 'No se haga matar'

Dos mujeres fueron atracadas en Zona T de Bogotá y perdieron más de $90 millones: 'No se haga matar'

El hecho ocurrió luego de que las mujeres llegaran desde Barranquilla al aeropuerto El Dorado y se movilizaran hasta la Zona T de Bogotá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de may, 2026
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Dos mujeres fueron atracadas en Zona T de Bogotá y perdieron más de $90 millones: 'No se haga matar'
El robo quedó en video.
City TV

Dos mujeres de Barranquilla, Atlántico, fueron víctimas de un violento robo en la Zona T de la ciudad de Bogotá. Las dos personas de 29 y 30 años de edad se encontraban en la capital colombiana para una cita en el trámite de su visa,

Las mujeres hablaron para el medio City TV y contaron que tras el robo por parte de ladrones en motocicleta perdieron más de 90 millones de pesos. "Pensé que le iban a hacer algo. Pensé que se le iban a llevar. Pensé que le iban a matar ahí. O sea yo dije ¿qué hacemos? Quedamos sin nada. Quedamos en shock", dijo una de las mujeres.

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Los criminales, al parecer, las venían siguiendo desde que salieron del aeropuerto El Dorado. El robo se dio en la calle 82 con carrera 14, donde los criminales interceptaron el carro donde iban las barranquilleras. Con arma de fuego las obligaron a entregar lo que llevaban. "Le dice que le dé la cadena y el reloj. Es lo único que le pide él. Se lo jala se lo jala a la fuerza incluso le hizo un daño ahí en el cuello y cuando yo me acerco (...) los que estaban ahí como que 'no se haga matar', le decía".

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"La verdad en el momento queríamos era como regresarnos. No sé si algún día volvemos porque no fue la mejor bienvenida que tuvimos", agregó la víctima, que dijo que ojalá hubiera más policías. "No había nadie o sea cualquier cosa nos podía pasar y no, la policía no se hubiera dado cuenta en ese momento", indicó. Los ladrones habrían efectuado otro robo en el sector de Santa Bárbara, ya que, al parecer, la motocicleta con las mismas placas fue identificada.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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