Grave accidente en calle 127 de Bogotá: una persona muerta tras choque entre camión y moto

Un trágico accidente de tránsito registrado en la calle 127, en el norte de Bogotá, dejó una persona muerta y provocó un colapso total en la movilidad de este sector de la capital colombiana. El siniestro, ocurrido en la calzada sur en sentido occidente-oriente, involucró a un camión y una motocicleta, dejando como saldo el fallecimiento de quien sería el conductor de este último vehículo, según la información preliminar.

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Motociclista murió en accidente en norte de Bogotá

La vía, que es una conexión fundamental hacia la Autopista Norte, la carrera 19 y la carrera Séptima, permaneció completamente cerrada durante aproximadamente dos horas mientras las autoridades realizaban los procedimientos de rigor.

A esta hora está completamente cerrada la calzada sur de la calle 127, en el norte de Bogotá, por un accidente de tránsito en el que una persona murió. Le contamos los detalles.



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En el lugar de los hechos, el equipo forense de la Policía y los agentes de tránsito finalizaron recientemente las labores de criminalística y el retiro de los vehículos implicados en el choque. Mientras se restablece paulatinamente el flujo vehicular tras el retiro de la motocicleta, las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas que provocaron este lamentable suceso



Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen resultados detallados sobre los factores que desencadenaron el accidente que provocó la muerte del motociclista.



Envían a la cárcel a motociclista que atropelló y causó la muerte de adulto mayor en Bogotá

A propósito de accidentes en la capital colombiana, un juez de Bogotá ordenó enviar a prisión al motociclista señalado de atropellar y causar la muerte de un adulto mayor de 90 años en la localidad de Engativá. La decisión se tomó durante una audiencia judicial en la que se concluyó que el procesado representa un riesgo para la sociedad mientras avanza la investigación.



El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Luis Ramírez, intentaba cruzar una vía del sector. De acuerdo con las autoridades, el motociclista lo embistió, provocándole heridas de gravedad que finalmente le ocasionaron la muerte. La información fue confirmada por la periodista Tatiana Sanabria, de Noticias Caracol, quien señaló que el hombre de 30 años fue enviado a prisión preventiva con base en los elementos de prueba presentados por la Fiscalía.

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Según el reporte oficial, al conductor le fue imputado el delito de homicidio a título de dolo eventual. Sin embargo, durante la diligencia judicial no aceptó los cargos. El juez consideró que debía permanecer privado de la libertad mientras la Fiscalía adelanta la recolección de pruebas y verifica las circunstancias del caso.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL