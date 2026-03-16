Acueducto de Bogotá se pronuncia sobre homicidio de trabajador en Salitre: "Un ejemplar servidor"

En Bogotá hay conmoción por la muerte de Nestor Harry Acosta Leal, un trabajador del Acueducto que fue asesinado a tiros en un paradero de buses del barrio Sauzalito, en el sector de Ciudad Salitre, occidente de la ciudad. El crimen ocurrió durante la tarde de este lunes 16 de marzo, cuando dos hombres en moto que pasaban en el lugar le dispararon hasta causarle la muerte y luego huyeron.

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El asesinato ocurrió en la calle 24 #69B, a unas diez cuadras del Terminal de Transporte de Salitre, en una zona que se caracteriza por tener varios establecimientos comerciales. Mientras la comunidad estaba conmocionada, las autoridades acordonaron la zona y adelantaron las pesquisas para determinar cuál fue le móvil y las circunstancias del crimen. Al punto llegaron algunos compañeros de Acosta Leal, quien trabajó por alrededor de 20 años en el Acueducto.

La primera hipótesis que manejan las autoridades es que los delincuentes habrían asesinado a la víctima al intentar hurtar su celular. Esto debido a que testigos de lo ocurrido le dijeron a Noticias Caracol que, al parecer, el hombre habría forcejeado con los sujetos. Sin embargo, por ahora no hay reporte oficial de qué fue lo que ocurrió.



Acueducto de Bogotá se pronuncia sobre homicidio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió un comunicado lamentando "profundamente" el asesinato de Néstor Harry Acosta, funcionario de la entidad, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.



"Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor y quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad. Es un momento triste para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus colaboradores, quienes en esta dolorosa circunstancia acompañan a la familia, amigos y allegados de Néstor Harry", aseguró el Acueducto.



La EAAB, asimismo, informó que "brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos que enlutan el corazón de la Empresa". La gerente de la entidad también se pronunció: "Hoy la familia @AcueductoBogota está de luto. En nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años".

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La funcionaria le mandó un "abrazo de solidaridad en estos difíciles momentos" a la familia y amigos de Acosta Leal, y afirmó que espera "que prontamente las autoridades capturen y judicialicen a los delincuentes que arrebataron su vida". Por otro lado, el alcalde Galán también se pronunció: "Lamento profundamente el asesinato de Néstor Harry Acosta, esta tarde en Salitre, en hechos que están siendo investigados. A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes".

LAURA VALENTINA MERCADO

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